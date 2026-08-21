Freundliche Stimmung an den Börsen zum Wochenende

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DAX 40
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News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX notiert am Vormittag leicht höher. Auch der Euro Stoxx 50 tendiert höher. Vorbörslich zeichnen sich an der Wall Street ebenfalls Aufschläge ab, wobei insbesondere der Nasdaq 100 stärker zulegt. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel im Plus.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Anleger steht heute der Devisenmarkt. Der Euro setzt seine jüngste Erholung fort und notiert weiterhin in der Nähe eines Dreimonatshochs. Auslöser bleibt die jüngste Ankündigung des US-Finanzministeriums, Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen auszuweiten, was den Dollar belastet hat. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf die heute veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes der Eurozone, die wichtige Hinweise auf die konjunkturelle Dynamik im Währungsraum liefern. Zudem beobachten Investoren die Entwicklung in Japan: Dort stützten erneut gestiegene Verbraucherpreise die Erwartungen, dass die Bank of Japan bereits im September den nächsten Zinsschritt einleiten könnte.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Für Bewegung im SDAX sorgt Fielmann. Die Aktie gerät deutlich unter Druck, nachdem der Optikerkonzern seine Jahresziele für Umsatz und operatives Ergebnis erneut gesenkt hat. Ausschlaggebend ist die weiterhin schwache Konsumstimmung in Deutschland. Besonders kritisch wird am Markt aufgenommen, dass die Anpassung nur wenige Wochen nach dem bereits vorsichtigeren Halbjahresausblick erfolgt.

Zu den Gewinnern zählt dagegen Samsung Electronics. Die Aktie profitiert von Berichten über eine mögliche Kapitalrückführung an die Aktionäre im Volumen von umgerechnet bis zu 68 Milliarden Euro. Anleger setzen nun darauf, dass ein erheblicher Teil der Mittel über Aktienrückkäufe und Dividenden ausgeschüttet wird. Die Meldung sorgt zugleich für positive Impulse im gesamten Halbleitersektor und verhilft auch Wettbewerbern zu Kursgewinnen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Gold Bull UG9NEJ 58,18 3885,437891 USD 6,78 Open End
X-DAX® Bull UN8DR2 20,41 23992,636508 Punkte 12,74 Open End
DAX® Bull UR1NRG 10,94 24955,00 Punkte 23,88 Open End
Strategy Inc. Bull UR1MZ2 2,29 94,00 USD 4,23 Open End
X-DAX® Bear UG3M4X 10,38 27061,090968 Punkte 24,67 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Lululemon Athletica Inc. Call UN9X1L 1,91 120,00 USD 3,15 16.06.2027
SAP SE Call UG5787 0,20 260,00 EUR 9,85 16.12.2026
Palantir Technologies Inc. Call UG2UH5 13,2 200,00 USD 4,86 13.01.2027
Linde PLC Call UN2G0P 4,21 480,00 USD 5,73 16.06.2027
Alphabet Inc. (C Shares) Call UG2C0T 7,07 265,00 USD 3,65 13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Long UR17AC 14,11 25120,59435 Punkte 30 Open End
Meta Platforms Inc. Long HD58NN 19,65 273,002183 USD 2 Open End
First Majestic Silver Corp. Long UN0YNH 3,11 15,896416 USD 4 Open End
Hims & Hers Health Inc. Long UN4JEF 17,87 21,245621 USD 3 Open End
DAX® Long UN7CLR 2,91 24947,3636 Punkte 25 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2026; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

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Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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