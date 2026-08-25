Freundlicher Handelsauftakt, deutsche Konjunktur setzt positives Signal

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet mit moderaten Gewinnen in den Handelstag. Auch der Euro Stoxx 50 präsentiert sich zum Auftakt freundlich. Unterstützung kommt von den vorbörslich im Plus notierenden US-Märkten. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel im Plus.

Makroökonomischer Überblick

Für Aufmerksamkeit sorgt heute vor allem die deutsche Wachstumsentwicklung. Das Statistische Bundesamt korrigierte das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal nach oben. Die deutsche Wirtschaft legte gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent zu und wuchs damit stärker als zunächst angenommen. Getragen wurde die Entwicklung vor allem von einer robusten Exportnachfrage. Damit verzeichnet Europas größte Volkswirtschaft bereits das dritte Quartal in Folge ein Wachstumssignal und liefert den Märkten einen wichtigen Stabilitätsanker.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Gerresheimer zählt zu den auffälligsten Verlierern des Tages. Die Aktie geriet vorbörslich deutlich unter Druck, nachdem das Unternehmen den vorzeitigen Rücktritt von Interimsvorstand Uwe Röhrhoff bekanntgegeben hatte. Anleger reagieren vor allem auf die damit verbundene Unsicherheit über den weiteren Sanierungskurs des Verpackungs- und Pharmaspezialisten. Die Aufgaben des scheidenden Managers sollen zunächst Finanzvorstand Wolf Lehmann und Vorstandsmitglied Achim Schalk übernehmen. Novo Nordisk zeigt hingegen relative Stärke. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Nachfrage nach dem Diabetes- und Adipositasmedikament Ozempic. Anleger setzen darauf, dass die starke Marktposition der Dänen im wachstumsstarken Stoffwechselmarkt auch in den kommenden Quartalen für stabile Umsätze sorgen kann. Die anhaltend hohe Nachfrage nach den Schlüsselprodukten bleibt damit der zentrale Kurstreiber der Aktie.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UR1NRU 11,96 25029,279796 Punkte 22,09 Open End Alibaba Group Holding Ltd. (ADR) Bull UROR9A 1,20 103,009349 USD 8,69 Open End DAX® Bull UR1NSY 10,08 25219,388257 Punkte 26,11 Open End DAX® Bear UG31J2 4,08 26580,945059 Punkte 65,44 Open End Gold Bull UR0XNG 68,93 3848,719191 USD 5,81 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.08.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Fresenius SE & Co. KGaA Call UR0XXS 0,22 44,00 EUR 9,83 16.12.2026 Gold Call UN9KN6 66,37 4100,00 USD 6,02 19.03.2027 Nvidia Corp. Call UG2L2C 4,31 180,00 USD 3,10 16.06.2027 Alibaba Group Holding Ltd. (ADR) Call UR0CMF 0,57 140,00 USD 6,83 13.01.2027 DAX® Call UG7GJC 5,56 260000,00 Punkte 29,31 18.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.08.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Space Exploration Technologies Corp. Long UN9MT7 4,40 67,521563 USD 2 Open End Nasdaq-100® Short UR0VDW 0,98 29990,843567 Punkte 30 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR8 3,25 365,572552 USD 4 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR9 1,48 389,940495 USD 5 Open End Agnico Eagle Mines Limited Long UN3U0A 1,69 174,353357 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.08.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.