Freundlicher Handelsauftakt, deutsche Konjunktur setzt positives Signal
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Makroökonomischer Überblick
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Gerresheimer zählt zu den auffälligsten Verlierern des Tages. Die Aktie geriet vorbörslich deutlich unter Druck, nachdem das Unternehmen den vorzeitigen Rücktritt von Interimsvorstand Uwe Röhrhoff bekanntgegeben hatte. Anleger reagieren vor allem auf die damit verbundene Unsicherheit über den weiteren Sanierungskurs des Verpackungs- und Pharmaspezialisten. Die Aufgaben des scheidenden Managers sollen zunächst Finanzvorstand Wolf Lehmann und Vorstandsmitglied Achim Schalk übernehmen.
Novo Nordisk zeigt hingegen relative Stärke. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Nachfrage nach dem Diabetes- und Adipositasmedikament Ozempic. Anleger setzen darauf, dass die starke Marktposition der Dänen im wachstumsstarken Stoffwechselmarkt auch in den kommenden Quartalen für stabile Umsätze sorgen kann. Die anhaltend hohe Nachfrage nach den Schlüsselprodukten bleibt damit der zentrale Kurstreiber der Aktie.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UR1NRU
|11,96
|25029,279796 Punkte
|22,09
|Open End
|Alibaba Group Holding Ltd. (ADR)
|Bull
|UROR9A
|1,20
|103,009349 USD
|8,69
|Open End
|DAX®
|Bull
|UR1NSY
|10,08
|25219,388257 Punkte
|26,11
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31J2
|4,08
|26580,945059 Punkte
|65,44
|Open End
|Gold
|Bull
|UR0XNG
|68,93
|3848,719191 USD
|5,81
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.08.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Call
|UR0XXS
|0,22
|44,00 EUR
|9,83
|16.12.2026
|Gold
|Call
|UN9KN6
|66,37
|4100,00 USD
|6,02
|19.03.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UG2L2C
|4,31
|180,00 USD
|3,10
|16.06.2027
|Alibaba Group Holding Ltd. (ADR)
|Call
|UR0CMF
|0,57
|140,00 USD
|6,83
|13.01.2027
|DAX®
|Call
|UG7GJC
|5,56
|260000,00 Punkte
|29,31
|18.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.08.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Space Exploration Technologies Corp.
|Long
|UN9MT7
|4,40
|67,521563 USD
|2
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UR0VDW
|0,98
|29990,843567 Punkte
|30
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|HD2QR8
|3,25
|365,572552 USD
|4
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|HD2QR9
|1,48
|389,940495 USD
|5
|Open End
|Agnico Eagle Mines Limited
|Long
|UN3U0A
|1,69
|174,353357 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.08.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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