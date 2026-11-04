Freundlicher Handelsstart, Novo Nordisk und AMD mit starken Zahlen

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX notiert am Morgen fester. Auch der EuroStoxx 50 legt zu. An den US-Börsen zeichnet sich ebenfalls ein freundlicher Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Plus. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio dagegen leicht schwächer.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben im September 14 Prozent mehr Bestellungen erhalten als im schwachen Vorjahresmonat. Besonders kräftig stieg die Nachfrage aus dem Inland mit einem Plus von 22 Prozent, während die Auslandsaufträge um elf Prozent zunahmen. In den ersten neun Monaten lag der Auftragseingang insgesamt fünf Prozent über dem Vorjahresniveau. Der VDMA sieht darin ein ermutigendes Signal für die Produktion im kommenden Jahr, warnt jedoch vor einer weiterhin fragilen Erholung. Im laufenden Jahr droht der Branche der vierte Produktionsrückgang in Folge.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Novo Nordisk legen nach überraschend starken Quartalszahlen zu. Der Umsatz stieg nominal um sechs Prozent auf 79,2 Milliarden dänische Kronen. Der bereinigte operative Gewinn erhöhte sich um gut ein Drittel auf 31,7 Milliarden Kronen. Vor allem die Nachfrage nach Appetitzüglern und der Marktstart der Wegovy-Tablette stützten das Geschäft. Für 2026 hob der Konzern erneut seine Prognose an und hält nun auch ein leichtes Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis für möglich.

AMD springen nachbörslich nach einem Rekordquartal deutlich nach oben. Der Umsatz wuchs um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar und der operative Gewinn stieg um 123 Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft legte dank der hohen Nachfrage nach EPYC-Prozessoren und Instinct-Beschleunigern um 97 Prozent zu. Für das Schlussquartal stellt AMD Erlöse von rund 17 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN2EA2 14,70 24520,537489 Punkte 17,89 Open End DAX® Bear UG6912 18,63 27826,065196 Punkte 13,76 Open End Nasdaq-100® Bull UR1PGU 3,39 27905,104682 USD 67,30 Open End Gold Bull UN8PXE 11,77 3900,849452 USD 29,86 Open End Verbio SE Bull UR4352 2,39 26,073962 EUR 10,93 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Bristol Myers Squibb Company Call UN9X0Q 0,33 70,00 USD 6,31 16.06.2027 DAX® Put UR45ND 1,37 22700,00 Punkte -18,83 15.01.2027 Volkswagen AG Call UG1WGN 0,22 90,00 EUR 7,00 16.06.2027 Gold Call UN9TPS 17,88 3950,00 USD 13,64 18.12.2026 Micron Technology Inc. Call UN87G1 3,76 1000,00 USD 6,54 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UG6JZM 11,44 38797,385997 Punkte 2 Open End CoreWeave, Inc. Short UR23B1 19,19 64,488353 USD 5 Open End Air Liquide S.A. Long UN2N9U 20,85 152,163464 EUR 6 Open End Nasdaq-100® Long UN8QD7 6,28 21140,191952 Punkte 4 Open End ASML Holding NV Long UR4GNR 15,55 923,333333 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.