Freundlicher Wochenausklang, Porsche unter Druck
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Der DAX notiert am Morgen des letzten Handelstag der Woche positiv. Auch der EuroStoxx 50 legt zu. Positive Signale kommen zudem aus den USA, wo Dow Jones, S&P 500 und vor allem der Nasdaq 100 vorbörslich freundlich erwartet werden. Rückenwind lieferte zudem Asien: Der Nikkei 225 beendete den Handelstag mit kräftigen Aufschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Am Rohstoffmarkt stehen erneut die Ölpreise im Mittelpunkt. Nachdem ein Medienbericht über mögliche neue US-Militärschläge gegen den Iran die Notierungen zwischenzeitlich deutlich nach oben getrieben hatte, sorgte ein Dementi von US-Präsident Donald Trump für Entspannung. In der Folge gaben die Ölpreise wieder nach.
Trotz der jüngsten Gegenbewegung bleibt das Umfeld angespannt. Die Entwicklungen rund um die Straße von Hormus werden von Marktteilnehmern genau verfolgt, da die Region weiterhin eine zentrale Rolle für die globale Energieversorgung spielt. Gleichzeitig treffen geopolitische Risiken auf eine verbesserte Versorgungslage, was für anhaltend hohe Schwankungen am Ölmarkt sorgt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Porsche AG stehen nach der Vorlage aktueller Absatzzahlen im Fokus. Der Sportwagenhersteller verzeichnete in den ersten neun Monaten einen deutlichen Rückgang der Auslieferungen. Besonders belastend wirken die schwache Nachfrage in China sowie niedrigere Verkäufe in Nordamerika. Das Management hält dennoch an seiner Strategie fest, die Marke stärker auf Exklusivität und Profitabilität auszurichten, anstatt über Preisnachlässe höhere Stückzahlen anzustreben. Anleger richten ihren Blick nun auf die Umsetzung des angekündigten Umbaus und die angestrebte Verbesserung der Ertragskraft.
Auch Rational rücken in den Fokus. Der Großküchenausrüster profitiert weiterhin von seiner starken Marktstellung und einem robusten Geschäftsmodell. Im Mittelpunkt steht die Erwartung einer Normalisierung des Absatzwachstums in den kommenden Jahren. Zudem trauen Marktteilnehmer dem Unternehmen zu, seine Preissetzungsmacht zu erhalten und von einer stabilen Nachfrage im professionellen Gastronomiesektor zu profitieren.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG6X3P
|36,23
|28576,298572 Punkte
|6,95
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN7ELB
|11,36
|23855,20157 Punkte
|21,95
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UR2KJ5
|11,53
|26134,337196 Punkte
|20,90
|Open End
|Silber
|Bull
|UR18GV
|4,21
|55,817556 USD
|13,01
|Open End
|Rheinmetall AG
|Bull
|UR010U
|0,3
|902,419725 EUR
|33,78
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Micron Technology Inc.
|Call
|UR2G1D
|8,42
|1100,00 USD
|5,36
|13.01.2027
|Apple Inc.
|Call
|UG1W81
|2,47
|320,00 USD
|9,49
|16.12.2026
|Nasdaq-100®
|Put
|UN6E48
|0,92
|25000,00 Punkte
|15,89
|18.12.2026
|DAX®
|Put
|UN2VXQ
|3,24
|22000,00 Punkte
|11,82
|19.03.2027
|Deutsche Telekom AG
|Call
|UR0UA6
|1,74
|28,00 EUR
|5,55
|15.12.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Infineon Technologies AG
|Long
|UN7ZR4
|2,84
|44,184476 EUR
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|UR15GK
|1,25
|23983,749772 Punkte
|30
|Open End
|Alibaba Group Holding Ltd. ADR
|Long
|HD2SWW
|10,05
|52,867231 USD
|2
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7CL9
|2,59
|35847,572227 Punkte
|6
|Open End
|DAX®
|Short
|UR1SVK
|13,88
|25760,806936 Punkte
|26
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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