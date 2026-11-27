Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet freundlich in den Handelstag und legt mehr als ein halbes Prozent zu. Auch der EuroStoxx 50 notiert im Plus. An den US-Börsen deuten die Futures auf einen starken Handelsauftakt hin: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 gewinnen vorbörslich deutlich an Wert. Auch in Asien überwogen die Kursgewinne. Der Nikkei 225 schloss den Handel mit einem Plus von mehr als einem Prozent.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Die Inflation im Großraum Tokio ist im November auf 2,9 Prozent gestiegen und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2025. Insbesondere höhere Strom- und Gaspreise belasteten die Verbraucher. Da die Teuerung weiterhin deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Bank of Japan liegt, wachsen die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung bei der nächsten Notenbanksitzung im Dezember. Die Daten aus Tokio gelten als wichtiger Frühindikator für die Preisentwicklung in ganz Japan und werden von den Finanzmärkten entsprechend genau beobachtet.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Hypoport stehen nach einer Mitteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Fokus. Die Behörde stellte bei einer Prüfung Fehler im Konzernabschluss 2023 fest. Demnach wurde das Ergebnis vor Steuern um mindestens zehn Millionen Euro zu hoch ausgewiesen. Hintergrund ist die Bewertung variabler Kaufpreisverbindlichkeiten im Zusammenhang mit Unternehmensübernahmen. Weitere Fehler im Abschluss 2024 wurden nach Angaben der Bafin während des laufenden Prüfverfahrens bereits korrigiert.

ASML rücken angesichts möglicher neuer US-Exportbeschränkungen für die Halbleiterindustrie in den Blickpunkt. In Washington gewinnt ein Gesetzesvorhaben an Aufmerksamkeit, das Chinas Zugang zu fortschrittlicher Chiptechnologie weiter einschränken soll. Für ASML ist das Thema besonders relevant, da ein bedeutender Teil des Geschäfts auf den chinesischen Markt entfällt. Anleger verfolgen daher aufmerksam, ob und in welcher Form zusätzliche Exportauflagen umgesetzt werden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UG7322 6,05 6,10 USD 6,75 Open End X-DAX® Bull UN2E5X 10,82 10,83 Punkte 23,70 Open End Nasdaq-100® Bull UN4F1P 17,40 17,41 USD 13,87 Open End DAX® Bear UG66LA 22,49 22,50 Punkte 11,27 Open End Siemens Energy AG Bull UN10BY 16,84 17,26 EUR 7,14 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Call UG1X0C 0,62 165,00 USD 8,13 16.12.2026 Amazon.com Call UG1WAD 0,79 255,00 USD 11,62 16.12.2026 Amazon.com Put UG1WB9 0,30 230,00 USD 17,52 16.12.2026 DAX® Call UR3NN0 2,65 25400,00 Punkte 41,05 04.12.2026 Micron Technology Inc. Put UR4PKU 3,78 550,00 USD 4,75 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6SGF 8,71 21016,404209 Punkte 6 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 4,25 30388,840922 Punkte 6 Open End DAX® Long UN71ST 2,96 23538,124013 Punkte 15 Open End Space Exploration Technologies Corp. Long UR5A2P 12,12 84,98316 USD 3 Open End Hecla Mining Company Long UR4ZL7 4,11 9,872304 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.