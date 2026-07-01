Gewinnziele und Aktienrückkauf beflügeln Airbus

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein Aktienrückkauf über fünf Milliarden Euro und neue Mittelfristziele haben Airbus kräftig Auftrieb gegeben. Am 22. Juli sprang der Titel um gut sieben Prozent auf rund 208 Euro. Zu Wochenbeginn nimmt die Aktie nun die Marke von 210 Euro ins Visier. Dort wartet jedoch ein hartnäckiger Widerstand. Der Kursschub spiegelt die Hoffnung wider, dass der europäische Flugzeugbauer seine hohe Nachfrage zunehmend in Auslieferungen, Margen und Cashflow übersetzen kann.

Die jüngsten abgeschlossenen Quartalszahlen zeigen, warum der operative Hochlauf entscheidend bleibt. Im ersten Quartal sank der Umsatz um sieben Prozent auf 12,7 Milliarden Euro. Airbus lieferte 114 Verkehrsflugzeuge aus nach 136 im Vorjahr. Das bereinigte EBIT fiel von 624 auf 300 Millionen Euro. Der freie Cashflow vor Kundenfinanzierungen lag bei minus 2,5 Milliarden Euro. Niedrigere Auslieferungen, ungünstigere Sicherungskurse und fehlende Triebwerke von Pratt & Whitney belasteten.

Der Auftragseingang liefert dagegen Schub. Airbus verbuchte netto 398 neue Verkehrsflugzeuge und verfügte Ende März über einen Rekordauftragsbestand von 9.037 Maschinen. Defence and Space steigerte den Umsatz um sieben Prozent auf 2,8 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT um 69 Prozent auf 130 Millionen Euro. Damit gewinnt das Militärgeschäft als zweites Standbein an Gewicht. Im Juni beschleunigte der Konzern auf 89 Auslieferungen. Nach sechs Monaten standen 351 Maschinen zu Buche.

Airbus hält an der Prognose für 2026 fest. Geplant sind rund 870 Auslieferungen, ein bereinigtes EBIT von etwa 7,5 Milliarden Euro und ein freier Cashflow vor Kundenfinanzierungen von rund 4,5 Milliarden Euro. Die Halbjahreszahlen folgen am 29. Juli. Sie werden zeigen, ob der stärkere Auslieferungstakt bereits auf Ergebnis und Mittelzufluss durchschlägt.

Strategisch richtet der Luftfahrtkonzern den Blick weiter nach vorn. Bis 2029 soll das bereinigte EBIT auf zwölf bis 13 Milliarden Euro steigen. Zugleich will Airbus über drei Jahre eigene Aktien für bis zu fünf Milliarden Euro erwerben. Die Produktion der A320-Familie soll 2027 auf monatlich 70 bis 75 Jets wachsen. Auch bei der A350 prüft der Konzern eine höhere Rate. Auf der Luftfahrtmesse in Farnborough kamen zahlreiche Bestellungen hinzu. Die Nachfrage ist damit nicht der Engpass. Entscheidend bleiben Triebwerke, Zulieferteile und eine störungsfreie Industrialisierung.

Die Analysten reagierten überwiegend positiv. Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel von 226 auf 232 Euro und bestätigte „Buy“. JPMorgan sieht 245 Euro und UBS 236 Euro. Vorsichtiger bleiben Berenberg mit 205 Euro und Jefferies mit 200 Euro. Die Spanne zeigt, dass die Börse den langfristigen Ergebnishebel honoriert aber beim Produktionshochlauf weiter Risiken sieht.

Airbus SE Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 27.07.2021– 27.07.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Charttechnisch hat die Aktie mit dem Sprung über 200 Euro ein wichtiges Signal gesetzt. Bei zuletzt rund 209 Euro steht nun der Widerstand bei 210 Euro im Mittelpunkt. Ein nachhaltiger Ausbruch würde den Weg in Richtung des Rekordhochs um 220 Euro öffnen. Das entspräche einem Potenzial von gut fünf Prozent.

Auf der Unterseite bildet die Zone um 200 Euro die erste Orientierungsmarke. Fällt der Kurs darunter zurück, rückt die Unterstützung bei 190 Euro in den Fokus. Dort verläuft mit 190,02 Euro nahezu punktgenau die 200-Tage-Linie. Die 100-Tage-Linie liegt bei 179,44 Euro. Der Kurs notiert damit rund zehn Prozent über der 200-Tage-Linie und rund 16 Prozent über der 100-Tage-Linie. Solange Airbus oberhalb von 190 Euro bleibt, ist das übergeordnete Chartbild konstruktiv. An der Schwelle von 210 Euro entscheidet sich zunächst, ob aus dem jüngsten Höhenflug ein Angriff auf das Rekordhoch wird.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf Airbus SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Airbus SE HC19M9 22,72 137,459259 EUR 154,641666 EUR 3 Open End Airbus SE UN2N9S 5,13 171,807139 EUR 195,860138 EUR 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.07.2026; 11:15 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf Airbus SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Airbus SE HD3V6S 1,28 274,715291 EUR 257,545585 EUR -3 Open End Airbus SE UG9KYQ 1,36 247,236988 EUR 226,642147 EUR -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.07.2026; 11:15 Uhr

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