Gold im Chart-Check: 200-Tage-Linie unterschritten – und jetzt?

09.06.26 18:30 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

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Im aktuellen Daily Trading TV wirft Jörg Scherer Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland einen Blick auf die Entwicklung des Goldpreises und was das zweite Halbjahr noch so offen hält

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