Gold im Chart-Check: 200-Tage-Linie unterschritten – und jetzt?
09.06.26 18:30 Uhr
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Im aktuellen Daily Trading TV wirft Jörg Scherer Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland einen Blick auf die Entwicklung des Goldpreises und was das zweite Halbjahr noch so offen hält
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.