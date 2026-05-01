Gold - Trendlinie untermauert Unterstützung bei 4.400 USD

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Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

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Heute im Fokus Nahost-Konflikt im Blick: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Weiterer Stellenabbau geplant -- Rheinmetall, SoftBank, Innodata im Fokus Evonik: Milliardengewinn im Visier, aber die Kostenlawine rollt. KRONES: Höhere Marge trotz rückläufigem Gewinn. Sony rechnet mit weiterem Gewinnanstieg. Porsche: Vorstand schrumpft nach Neuordnung des Softwarebereichs. Airbus: Auftragsplus im Frühjahr verzeichnet. Enel: Operatives Ergebnis übertrifft alle Erwartungen. Ströer: Blackstone und I Squared planen wohl Milliarden-Offerte.

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