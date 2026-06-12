Größter Börsengang der Historie von SpaceX

12.06.26 12:10 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

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Das US amerikanische Unternehmen SpaceX wird am heutigen Freitag erstmalig an der Börse handelbar sein

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