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Größter Börsengang der Historie von SpaceX

12.06.26 12:10 Uhr

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Das US amerikanische Unternehmen SpaceX wird am heutigen Freitag erstmalig an der Börse handelbar sein

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