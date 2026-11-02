Große Auswahl - Aktienanleihen auf Münchener Rück, RWE und Commerzbank

Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Werbung

In eigener Sache

Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer – Kapitalverlust bei Verletzung der Barriere möglich.





Um Ihnen die Suche und Auswahl attraktiver Aktienanleihen mit Barriere zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Aktienanleihen mit Barriere zahlen einen festen Kupon und verfügen über einen Sicherheitspuffer: Solange der Basiswert die Barriere nicht berührt oder unterschreitet, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entfällt dieser Schutz; die Rückzahlung richtet sich dann nach der Wertentwicklung des Basiswerts und kann deutlich unter dem eingesetzten Kapital liegen – bis hin zum Totalverlust. Dargestellt wird je eine Aktienanleihe mit Barriere pro Basiswert.





Top 10 Aktienanleihen mit Barriere

WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit BD5HHQ Siemens Energy AG 17,00% 99,50 EUR 17.09.2027 VJ10N6 Münchener Rückversicherungs AG 6,25% 420,00 EUR 18.12.2026 VJ6J2D DivDAX® 4,10% 180,15 EUR 19.02.2027 VY192R Infineon Technologies AG 13,25% 45,448 EUR 21.05.2027 VH52SY Klarna Group PLC 14,00% 22,42 USD 18.12.2026 BD934P SAP SE 8,65% 136,04 EUR 12.04.2027 VY4YM2 Deutsche Bank AG 12,75% 23,424 EUR 21.05.2027 VJ9F4N Banco Santander SA 11,75% 7,777 EUR 16.04.2027 VJ4MTK RWE AG 7,00% 40,40 EUR 18.12.2026 VY76EY Commerzbank AG 18,50% 30,00 EUR 18.06.2027

Stand: 02.11.2026 13:44 Uhr; Währung: EUR

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

Kennen Sie schon unsere Newsletter?

Entdecken Sie spannende Inhalte zu verschiedenen Themenfeldern und bleiben Sie mit kompakten Updates stets informiert. Unser aktuelles Angebot finden Sie hier.