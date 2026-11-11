Grüne Vorzeichen zur Wochenmitte, Energieunternehmen im Fokus

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet fester in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 legt zu. An den US-Börsen zeichnet sich ebenfalls ein positiver Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Plus, wobei Technologiewerte die stärksten Zugewinne verzeichnen. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio ebenfalls deutlich höher.

Makroökonomischer Überblick

Die deutsche Inflationsrate ist im Oktober von 3,3 auf 2,8 Prozent gefallen. Gegenüber September sanken die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Wesentlichen Anteil an der Entlastung hatte der seit Monatsbeginn geltende Tankrabatt. Trotzdem lagen die Energiepreise noch 12,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel verringerte sich auf 2,1 Prozent. Eine nachhaltige Trendwende ist damit noch nicht erreicht, da hohe Gaspreise und mögliche Preissteigerungen bei saisonabhängigen Lebensmitteln den Inflationsdruck in den kommenden Monaten erneut erhöhen könnten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Eon geben nach der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen leicht nach. Das bereinigte operative Ergebnis stagnierte nahezu bei 7,1 Milliarden Euro, während der bereinigte Konzerngewinn um vier Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zulegte. Für Investitionen stellte der Energiekonzern 5,2 Milliarden Euro bereit und hält trotz offener regulatorischer Fragen an seinen Ausbauplänen fest. Entscheidend bleiben verlässliche Vorgaben der Bundesnetzagentur für die Verzinsung der hohen Netzinvestitionen.

Siemens Energy steigen nach neuen Mittelfristzielen und der Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms deutlich. Zusätzlich zum laufenden Rückkauf von bis zu sechs Milliarden Euro plant der Konzern bis zum Ende des Geschäftsjahres 2029/30 weitere Rückkäufe über maximal neun Milliarden Euro. Die Maßnahmen folgen auf ein Rekordjahr und unterstreichen die Zuversicht in das weitere Wachstum. Bereits im dritten Geschäftsquartal hatten eine hohe Nachfrage nach Netztechnik und Gasturbinen sowie die operative Erholung bei Siemens Gamesa für Rekordwerte gesorgt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bear UR4LNT 54,28 31997,496986 Punkte 4,87 Open End EUR/USD Bull UG2NV4 0,41 1,111921 USD 256,37 Open End Dow Jones Industrial Average Bull HD0D21 109,71 40092,380572 USD 4,28 Open End Nasdaq-100® Bull UG6NPK 42,03 23454,512296 USD 5,96 Open End DAX® Bull UG4WCS 61,50 20442,09851 Punkte 4,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Advanced Micro Devices Inc. Put UN887P 1,39 420,00 USD 6,14 13.01.2027 Advanced Micro Devices Inc. Call UN9PFH 1,30 1000,00 USD 5,40 16.06.2027 SAP SE Call UN3FKY 1,55 230,00 EUR 5,84 16.06.2027 DAX® Put UN64CT 11,40 26500,00 Punkte 9,50 18.06.2027 Netflix Inc Call UR024G 0,11 70,00 USD 14,76 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nordex SE Long UN3X4U 11,33 20,765932 EUR 2 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,85 32365,097357 Punkte 6 Open End S&P 500® (Price Return) Short UG89H0 2,12 8774,646709 Punkte 6 Open End Rocket Lab USA, Inc. Long UG3SF5 6,66 41,818063 USD 3 Open End Nasdaq-100® Short UR1SWF 4,46 29590,718149 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.