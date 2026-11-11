Grüne Vorzeichen zur Wochenmitte, Energieunternehmen im Fokus
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Der DAX startet fester in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 legt zu. An den US-Börsen zeichnet sich ebenfalls ein positiver Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Plus, wobei Technologiewerte die stärksten Zugewinne verzeichnen. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio ebenfalls deutlich höher.
Makroökonomischer Überblick
Die deutsche Inflationsrate ist im Oktober von 3,3 auf 2,8 Prozent gefallen. Gegenüber September sanken die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Wesentlichen Anteil an der Entlastung hatte der seit Monatsbeginn geltende Tankrabatt. Trotzdem lagen die Energiepreise noch 12,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel verringerte sich auf 2,1 Prozent. Eine nachhaltige Trendwende ist damit noch nicht erreicht, da hohe Gaspreise und mögliche Preissteigerungen bei saisonabhängigen Lebensmitteln den Inflationsdruck in den kommenden Monaten erneut erhöhen könnten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Eon geben nach der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen leicht nach. Das bereinigte operative Ergebnis stagnierte nahezu bei 7,1 Milliarden Euro, während der bereinigte Konzerngewinn um vier Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zulegte. Für Investitionen stellte der Energiekonzern 5,2 Milliarden Euro bereit und hält trotz offener regulatorischer Fragen an seinen Ausbauplänen fest. Entscheidend bleiben verlässliche Vorgaben der Bundesnetzagentur für die Verzinsung der hohen Netzinvestitionen.
Siemens Energy steigen nach neuen Mittelfristzielen und der Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms deutlich. Zusätzlich zum laufenden Rückkauf von bis zu sechs Milliarden Euro plant der Konzern bis zum Ende des Geschäftsjahres 2029/30 weitere Rückkäufe über maximal neun Milliarden Euro. Die Maßnahmen folgen auf ein Rekordjahr und unterstreichen die Zuversicht in das weitere Wachstum. Bereits im dritten Geschäftsquartal hatten eine hohe Nachfrage nach Netztechnik und Gasturbinen sowie die operative Erholung bei Siemens Gamesa für Rekordwerte gesorgt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bear
|UR4LNT
|54,28
|31997,496986 Punkte
|4,87
|Open End
|EUR/USD
|Bull
|UG2NV4
|0,41
|1,111921 USD
|256,37
|Open End
|Dow Jones Industrial Average
|Bull
|HD0D21
|109,71
|40092,380572 USD
|4,28
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UG6NPK
|42,03
|23454,512296 USD
|5,96
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4WCS
|61,50
|20442,09851 Punkte
|4,33
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Advanced Micro Devices Inc.
|Put
|UN887P
|1,39
|420,00 USD
|6,14
|13.01.2027
|Advanced Micro Devices Inc.
|Call
|UN9PFH
|1,30
|1000,00 USD
|5,40
|16.06.2027
|SAP SE
|Call
|UN3FKY
|1,55
|230,00 EUR
|5,84
|16.06.2027
|DAX®
|Put
|UN64CT
|11,40
|26500,00 Punkte
|9,50
|18.06.2027
|Netflix Inc
|Call
|UR024G
|0,11
|70,00 USD
|14,76
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nordex SE
|Long
|UN3X4U
|11,33
|20,765932 EUR
|2
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7CL9
|3,85
|32365,097357 Punkte
|6
|Open End
|S&P 500® (Price Return)
|Short
|UG89H0
|2,12
|8774,646709 Punkte
|6
|Open End
|Rocket Lab USA, Inc.
|Long
|UG3SF5
|6,66
|41,818063 USD
|3
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UR1SWF
|4,46
|29590,718149 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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