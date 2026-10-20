Hannover Rück - Objektive Auswertung + Chart = doppelt attraktiv?
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Werte in diesem Artikel
Jede Woche filtern wir die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX® nach den Kriterien Momentum und „low volatility“. Unser Ziel ist es, trendstarke, trendstabile und zugleich schwankungsarme Titel zu selektieren. Auf dieser Basis ergeben sich immer wieder spannende Tradingkandidaten – aktuell zählt dazu die Hannover-Rück-Aktie, die derzeit Dynamik und Stabilität miteinander verbindet. Charttechnisch kommt eine überaus spannende Konstellation hinzu: Aktuell testet das Papier den Korrekturtrend seit Mai 2025 (akt. bei 275,27 EUR). Gelingt der nachhaltige Ausbruch, würde sich aus charttechnischer Sicht eine trendbestätigende Flagge herauskristallisieren (siehe Chart). Ein solcher Ausbruch wäre ein wichtiges Signal, dass die übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder an Fahrt gewinnt. In diesem Fall würden sowohl die objektive Auswertung als auch der Kursverlauf „grünes Licht“ für die Hannover Rück-Aktie signalisieren. Als Belohnung winken im Erfolgsfall neue Rekordstände jenseits des bisherigen Allzeithochs bei 292,60 EUR. Als Stop-Loss ist dagegen der langfristige Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 253,13 EUR) prädestiniert.
Hannover Rück (Weekly)
5-Jahreschart Hannover Rück
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen