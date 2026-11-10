Startet die Jahresendrally?

Hebelzertifikate-Kolumne

10.11.26 09:12 Uhr

Die Zwischenwahlen in den USA haben gezeigt, dass die US-Bürger eine Kontrolle der Regierung wünschen. Zumindest lässt sich dies aus dem Wahlverhalten herauslesen.

So konnten die Demokraten mehr Wähler bewegen. Bei den Republikanern blieben hingegen den Wahlurnen fern. Damit stellt sich die Frage, wie die nächsten zwei Jahre unter Donald Trump als Präsident ausfallen könnten.

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Hilft Trump dem Aktienmarkt?

Wenngleich es nicht mit den sinkenden Preisen funktioniert hat, die Donald Trump vor der letzten US-Präsidentschaftwahl versprochen hat, so dürfte er nach wie vor an einem steigenden Aktienmarkt interessiert sein. Da ihm der durch den Irankrieg bedingt hohe Ölpreis die Zwischenwahl verhagelt hat, dürfte ihm an einem baldigen Ende dieses unbequemen Kriegs gelegen sein. Dies wiederum sollte den Ölpreis und damit auch die Inflation senken, damit den Druck auf die US-Notenbank hinsichtlich steigender Zinsen nehmen und letztendlich dem Aktienmarkt unter die Arme greifen. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob Trump dieser Argumentationskette folgen wird. Schließlich war seine Politik auch immer wieder durch offensichtlich wenig durchdachte Entscheidungen geprägt.

Vorsicht vor NVIDIA?

Die Affäre des NVIDIA-Chefs Jensen Huang mit einer Topmanagerin von Megaspeed, einem chinesischen Cloud-Anbieter, welcher KI-Chips von NVIDA bezieht, wäre eigentlich Privatsache. Allerdings scheint es sich um Alice Huang mutmaßlich um eine chinesische Spionin zu handeln. Daraus ergibt sich eine Verbindung, die neben der Politik auch die Aktie bewegt. Diese befindet sich nach dem Einbruch der letzten Wochen mittlerweile an einer wichtigen Unterstützung. Sollte es hier zu einem mittelfristigen Verkaufssignal kommen, dürfte dies nicht nur Auswirkungen auf die KI-Branche an sich, sondern auch auf den Aktienmarkt haben. Immerhin belegt NVIDIA nach dem Rückgang in der vergangenen Woche im Rennen um das wertvollste Unternehmen der Welt immer noch den zweiten Platz. Den ersten Platz konnte sich einmal mehr Apple sichern.

Stephan Feuerstein

Hebelzertifikate.de

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Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.