Geht der KI-Hype in eine weitere Runde?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Dem DAX gelang zum Ende der Woche der Anstieg auf ein neues Allzeithoch, welches zum Wochenauftakt noch einmal übertroffen wurde. Nun darf man gespannt sein, ob das Aktienbarometer weiter nach oben treiben kann. Schließlich führten die letzten Zwischen- bzw. Allzeithochs im Anschluss immer wieder zu einem mehr oder weniger üppigen Rücksetzer.

Da wir uns aktuell in der saisonal schwierigen Jahreszeit bewegen, ist daher die Gefahr eines technischen Fehlsignals nicht zu unterschätzen. Dazu kommt die startende Quartalszahlensaison, bei welcher sich der Blick vor allem auf die sehr hoch bewerteten US-Aktien richtet, die vom KI-Hype der vergangenen Wochen und Monate steil nach oben getrieben wurden.

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Saisonal schwierigster Abschnitt hat noch nicht begonnen!

In der Regel kommt es zwischen Mai und September zu einem Abschnitt mit uneinheitlicher Tendenz. Während der Juli in der Vergangenheit im Schnitt mit einer technischen Gegenreaktion glänzte, präsentierten sich der August und der September im langfristigen Mittel als die beiden schlechtesten Börsenmonate. Dies könnte auch in diesem Jahr der Fall sein, sollten sich die Anleger von der beginnenden Berichtssaison enttäuscht zeigen. Vor allem die hohen Bewertungen der Titel mit KI-Bezug führen zu entsprechend hohen Erwartungen. Zwar sind die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel dabei wichtig, allerdings dürfte es nicht reichen, wenn die Unternehmen die Erwartungen "nur" erreichen. Es gilt daher, die hohen Erwartungen klar zu übertreffen und den Anteilseignern noch einen positiven Ausblick auf die kommenden Monate bzw. das Gesamtjahr zu geben. Sollte dies nicht der Fall sein, ist mit entsprechenden Korrekturen zu rechnen, die im Einzelfall dann auch etwas heftiger ausfallen könnten. Positiv betrachtet könnten sich damit aber auch einmal wieder attraktive Einstiegskurse bei dem einen oder anderen Wert ergeben.

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.