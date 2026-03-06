Rücksetzer im Juni als Kaufgelegenheit?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung am 11. Juni die Zinszügel wieder strafft und den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird. Sollte die Inflation weiterhin hoch bleiben, dürfte es in der zweiten Jahreshälfte zu weiteren Zinsschritten nach oben kommen.

Geht der Wunsch Donald Trumps in Erfüllung?

Während die Preise auch in den USA nach oben zeigen, scheint dies US-Präsident Trump anders wahrzunehmen. So gab er in einem Post bekannt, dass einerseits die Preise sinken ("prices are down") und die Inflation tot wäre ("inflation is dead"). Die Realität sieht allerdings anders aus und damit wird es spannend, wie der neue Chef der US-Notenbank, Kevin Warsh, nach der nächsten Sitzung der FED auftreten wird. Anders als bei der EZB ist das Mandat der US-Notenbank, dass neben stabilen Preisen auch die Konjunktur gefördert wird. Da diese bislang robust verläuft, besteht kein Druck, den Leitzins rasch zu senken. Genau dies hätte US-Präsident Trump aber gerne. Da die FED unter dem Vorgänger Jerome Powell den Leitzins nicht so stark wie den in Europa gesenkt hat, besteht aber auch hinsichtlich der Inflation mehr Spielraum als hierzulande. Allerdings dürfte Warsh die Bilanz der FED reduzieren.

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Saisonale Korrektur im Juni?

Der US-Aktienmarkt, aber auch der DAX, hat sich in diesem Jahr weitgehend im Rahmen der saisonalen Vorgaben verhalten. Nach dem freundlichen Börsenmonat Mai, der sich in diesem Jahr erstaunlich fest präsentierte, muss im Juni mit einer abwärts gerichteten Bewegung gerechnet werden. Dies zeigt jedenfalls der saisonale Verlauf an. Da es im Juli aber in der Vergangenheit oftmals zu freundlichen Notierungen kam, könnten sich im Juni interessante Einstiegsgelegenheiten ergeben.

Stephan Feuerstein Hebelzertifikate.de

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.