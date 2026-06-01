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Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Welchen Impuls setzt SpaceX?

09.06.26 09:04 Uhr
Welchen Impuls setzt SpaceX? | finanzen.net

Die Konjunktur in den USA läuft weiterhin auf Hochtouren. Darauf deuten die US-Arbeitsmarktdaten hin, welche am vergangenen Freitag veröffentlicht wurden. Diese übertrafen die Erwartungen deutlich und schürten damit Ängste hinsichtlich steigender US-Zinsen in der zweiten Jahreshälfte.

So könnte die US-Notenbank den Leitzins zur Bekämpfung der immer noch zu hohen Inflation in den kommenden Monaten anheben. Dies wirkt sich belastend auf den Aktienmarkt aus, der zum Wochenschluss deutliche Abschläge verkraften musste. Damit richtet sich der Blick auf den US-Verbraucherpreisindex, welcher am Mittwoch veröffentlicht wird. Steigt die Inflation infolge der Auswirkungen des Kriegs im Iran weiter an, nimmt auch die Sorge von Zinsanhebungen zu. Dies dürfte dem Aktienmarkt dann einen weiteren Dämpfer verpassen. Doch nicht nur dieser leidet unter der Befürchtung steigender Zinsen.

Zinsanhebung in Europa in dieser Woche?

Hierzulande läuft die Konjunktur im Gegensatz zu den USA alles andere als rund. Allerdings hat die EZB im Gegensatz zur FED nur den Auftrag, die Geldwertstabilität zu sichern, während die US-Notenbank auch die Wirtschaftsentwicklung im Blick hat. Edelmetalle und dabei vor allem Gold gelten zwar als "sichere Häfen", haben aber den Nachteil, dass bei Ihnen weder Zinsen noch Dividenden anfallen. Steigende Zinsen machen Gold daher unattraktiver und wirkten sich in der Vergangenheit immer wieder belastend auf den Kursverlauf aus. Sollten die Ängste hinsichtlich steigender Zinsen in der zweiten Jahreshälfte weiter zunehmen, dürfte dies auch den Goldpreis entsprechend belasten.

Ereignis des Jahres?

Am Freitag wird es dann ganz besonders spannend, wenn SpaceX den Gang an die Börse wagt. Analysten sehen das Unternehmen im Vorfeld sehr ambitioniert bewertet. Man darf daher gespannt sein, wie sich der Kurs nach dem Börsenstart entwickeln wird. Daraus könnte sich dann auch ein Impuls für die in den vergangenen Wochen teilweise extrem gestiegenen Tech¬nologietitel ergeben!

Stephan Feuerstein
Hebelzertifikate.de

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.