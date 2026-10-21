DAX 25.283 -0,1%ESt50 6.132 +0,2%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 10,94 +1,0%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 73.692 -0,2%Euro 1,1225 -0,1%Öl 109,8 +0,9%Gold 4.121 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Heidelberg Materials - Auf die Watchlist

Jörg Scherer

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
145.55 EUR 0.45 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

HSBC Daily Trading

In eigener Sache
Auf die Watchlist

Die Heidelberg Materials-Aktie gehört im bisherigen Jahresverlauf 2026 mit einem Kursabschlag von fast 35 % zu den schwächsten DAX®-Mitgliedern. Seit Anfang Februar fiel der Titel in der Spitze von 240 EUR auf unter 140 EUR. Dennoch sollten Anlegerinnen und Anleger derzeit bei dem Papier ganz genau hinschauen. Das liegt zunächst an dem massiven Rückzugsbereich aus dem Tief vom Frühjahr 2025 bei 130 EUR und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 129,91 EUR). Aufgrund der eingangs beschriebenen Kursverluste notiert der MACD zudem so niedrig wie zuletzt im Jahr 2009. Gleichzeitig bildet die Aktie im bisherigen Jahresverlauf eine klassische Keilformation aus (siehe Chart). Dieses Muster signalisiert ein nachlassendes Abwärtsmomentum, was bestens zu den jüngsten Wochenkerzen passt, die jeweils markante Lunten aufweisen. Ein erstes Erholungsindiz entsteht, wenn die beiden Wochenhochs bei 149 EUR überwunden werden. Aus charttechnischer Sicht noch wesentlich bedeutender wäre ein „bullisher“ Ausbruch aus der beschriebenen Keilformation. Hierfür ist ein Spurt über den seit Anfang Februar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 157,82 EUR) vonnöten. Dieser Befreiungsschlag würde dem Titel eine echte Erholungsperspektive verleihen.

Heidelberg Materials (Weekly)

Chart Heidelberg Materials
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Heidelberg Materials

Chart Heidelberg Materials
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Aktuelle Heidelberg Materials Aktie News

Werbung

Heidelberg Materials Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.10.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.