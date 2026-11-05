Heidelberg Materials - Sprungbrett genutzt – Keil nach oben aufgelöst!
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Werte in diesem Artikel
Die Unterstützungszone aus den horizontalen Marken bei rund 130 EUR und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 130,98 EUR) hat ihre Wirkung auf die Aktie von Heidelberg Materials nicht verfehlt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. Oktober). In der damaligen Analyse diskutierten wir vor allem zwei Katalysatoren einer technischen Erholungsbewegung: die Wochenhochs bei 149 EUR sowie den seit Anfang Februar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 154,31 EUR). Beide Signalmarken hat der Titel inzwischen übersprungen. Damit kann die Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich als nach oben aufgelöste Keilformation interpretiert werden (siehe Chart). Der trendfolgende MACD quittiert den beschriebenen Ausbruch mit einem neuen Einstiegssignal – und zwar auf dem niedrigsten Level seit 2009. Darüber hinaus liegt im Verlauf des RSI eine kleine Bodenbildung vor. Rein rechnerisch ergibt sich aus der beschriebenen Keilformation ein Anschlusspotenzial bis gut 200 EUR – mehr als ausreichend, um das Aprilhoch bei 198,95 EUR ins Visier zu nehmen. Die untere Gapkante (159,80 EUR) der gestrigen Aufwärtskurslücke im Tagesbereich bietet sich indes als nachgezogener Stop-Loss an.
Heidelberg Materials (Weekly)
5-Jahreschart Heidelberg Materials
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen