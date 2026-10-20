Interessante Chancen - Open End Turbos auf DAX, NVIDIA Corp. und Rheinmetall

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Mit Hebel auf steigende oder fallende Kurse setzen: Hier finden Sie Turbo-Optionsscheine Open-End auf die derzeit beliebtesten Basiswerte.





Um Ihnen die Suche und Auswahl passender Turbo-Optionsscheine zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Turbo-Optionsscheine Open-End verfügen über einen Hebel und reagieren überproportional auf Kursbewegungen des Basiswerts; Chancen wie Verlustrisiken sind entsprechend erhöht. Sie haben keine feste Laufzeit, enthalten aber eine Knock-out-Barriere: Berührt oder durchbricht der Basiswert diese Barriere, verfällt das Produkt sofort und (nahezu) wertlos – der Totalverlust des eingesetzten Kapitals tritt unmittelbar ein. Dargestellt wird je ein Turbo-Optionsschein Open-End pro Basiswert.





Erhöhtes Verlustrisiko: Wegen der Hebelwirkung besteht bei Hebelprodukten, wie z.B. bei den hierin genannten Turbo-Optionsscheinen und Mini Futures, ein erhöhtes Verlustrisiko (Totalverlustrisiko).

Top 10 Turbo-Optionsscheine Open-End

WKN Basiswert Typ Hebel Knock-Out Barriere VE9XDA DAX® Call 1,66 9.929,4028 EUR BE0NVA Nasdaq-100 Index® Put 314,37 29.454,91 USD VS6U6T Gold (Troy Ounce) Call 1,60 1.550,81 USD VP1R6X Dow Jones Industrial Average Call 1,66 20.691,1797 USD BE0VY4 Rheinmetall AG Put 66,34 1.049,70 EUR VY405A Brent Crude Oil Future Put 104,38 111,71 USD VV74EA S&P 500® Index Call 1,59 2.865,4527 USD BE0QLG Silver (Troy Ounce) Put 57,41 USD BE0S4S NVIDIA Corp. Put 62,13 218,14 USD BD7CMP Bitcoin Future Call 2,57 52.229,83 USD

Stand: 20.10.2026 11:11 Uhr

Wichtiger Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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