DAX 25.887 +0,2%ESt50 6.366 +0,1%MSCI World 4.944 +0,2%Top 10 Crypto 10,10 +1,0%Nas 26.218 +0,5%Bitcoin 67.064 +0,6%Euro 1,1605 +0,1%Öl 95,7 +0,1%Gold 4.435 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Kaum Bewegung an den Börsen, Broadcom enttäuscht trotz Rekordzahlen

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,888.99 EUR 49.66 EUR 0.19 %
News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX notiert am Morgen unbewegt. Der Euro Stoxx 50 hingegen verzeichnet einen kleinen Abschlag. Vorbörslich wird ein leicht positiver Handelsstart in den USA erwartet. Der Nikkei 225 setzt seine Korrektur fort und beendete den Handel mit einem deutlichen Rückgang von rund einem Prozent.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Für Gesprächsstoff sorgt heute wieder die Entwicklung an den Energiemärkten. Die Folgen kommen inzwischen direkt bei den Verbrauchern an: Laut ADAC erreichte der bundesweite Tagesdurchschnittspreis für einen Liter Super E10 mit 2,215 Euro einen neuen nominalen Höchststand. Zusätzlich belastet das Niedrigwasser am Rhein die Transportlogistik und erhöht die Kosten entlang der Lieferketten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im Fokus der internationalen Technologiewerte steht heute Broadcom, dessen Aktie vorbörslich unter Druck gerät. Auslöser sind die Quartalszahlen des Chipkonzerns. Zwar übertraf Broadcom die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich, und der Umsatz mit KI-Halbleitern hat sich im Jahresvergleich mehr als verdreifacht. Für Ernüchterung sorgt jedoch der Ausblick: Die Prognose für das laufende Quartal liegt lediglich im Rahmen der ohnehin ambitionierten Erwartungen. Das zeigt einmal mehr, wie hoch die Messlatte im KI-Sektor inzwischen liegt.

Zu den stärksten Werten im deutschen Markt zählt Auto1. Die Aktie profitiert von einer anhaltend positiven Einschätzung der Geschäftsperspektiven. Neben einer heute veröffentlichten Zielanhebung durch Goldman Sachs rückt vor allem das dynamische Wachstum des Europageschäfts in den Vordergrund. Anleger setzen darauf, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler seinen profitablen Wachstumskurs fortsetzen und Marktanteile in einem weiterhin fragmentierten europäischen Gebrauchtwagenmarkt ausbauen kann.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX® Bull UN8DR2 18,53 24037,126514 Punkte 13,91 Open End
Silber Bull UR18GU 9,11 55,345907 USD 6,22 Open End
X-DAX® Bear UG6N34 23,98 28245,105874 Punkte 10,90 Open End
Nasdaq-100® Bull UN56JA 23,99 26543,371887 Punkte 10,45 Open End
Platin Bull UR20KB 1,16 1662,43843 USD 13,08 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
DAX® Call UR0XRM 8,36 25100,00 Punkte 24,19 11.09.2026
Deutsche Telekom AG Call UN7APY 1,81 30,50 EUR 7,21 17.03.2027
Exxon Mobil Corp. Call UN3R3G 0,47 180,00 USD 9,97 16.12.2026
Microsoft Corp. Call UN9HVR 2,68 505,00 USD 8,26 16.12.2026
Nvidia Corp. Call UG2L2B 7,36 150,00 USD 2,35 16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Long UR2BU5 3,25 24981,687312 Punkte 30 Open End
Nasdaq-100® Long HD6S22 8,24 24290,334546 Punkte 6 Open End
Siemens Energy AG Long UN4575 5,38 94,848118 EUR 3 Open End
DAX® long UN5NLK 1,25 24551,005182 Punkte 20 Open End
SAP SE Long UN9J11 6,35 169,374355 EUR 15 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2026; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.