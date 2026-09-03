Kaum Bewegung an den Börsen, Broadcom enttäuscht trotz Rekordzahlen

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX notiert am Morgen unbewegt. Der Euro Stoxx 50 hingegen verzeichnet einen kleinen Abschlag. Vorbörslich wird ein leicht positiver Handelsstart in den USA erwartet. Der Nikkei 225 setzt seine Korrektur fort und beendete den Handel mit einem deutlichen Rückgang von rund einem Prozent.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Für Gesprächsstoff sorgt heute wieder die Entwicklung an den Energiemärkten. Die Folgen kommen inzwischen direkt bei den Verbrauchern an: Laut ADAC erreichte der bundesweite Tagesdurchschnittspreis für einen Liter Super E10 mit 2,215 Euro einen neuen nominalen Höchststand. Zusätzlich belastet das Niedrigwasser am Rhein die Transportlogistik und erhöht die Kosten entlang der Lieferketten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im Fokus der internationalen Technologiewerte steht heute Broadcom, dessen Aktie vorbörslich unter Druck gerät. Auslöser sind die Quartalszahlen des Chipkonzerns. Zwar übertraf Broadcom die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich, und der Umsatz mit KI-Halbleitern hat sich im Jahresvergleich mehr als verdreifacht. Für Ernüchterung sorgt jedoch der Ausblick: Die Prognose für das laufende Quartal liegt lediglich im Rahmen der ohnehin ambitionierten Erwartungen. Das zeigt einmal mehr, wie hoch die Messlatte im KI-Sektor inzwischen liegt.

Zu den stärksten Werten im deutschen Markt zählt Auto1. Die Aktie profitiert von einer anhaltend positiven Einschätzung der Geschäftsperspektiven. Neben einer heute veröffentlichten Zielanhebung durch Goldman Sachs rückt vor allem das dynamische Wachstum des Europageschäfts in den Vordergrund. Anleger setzen darauf, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler seinen profitablen Wachstumskurs fortsetzen und Marktanteile in einem weiterhin fragmentierten europäischen Gebrauchtwagenmarkt ausbauen kann.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN8DR2 18,53 24037,126514 Punkte 13,91 Open End Silber Bull UR18GU 9,11 55,345907 USD 6,22 Open End X-DAX® Bear UG6N34 23,98 28245,105874 Punkte 10,90 Open End Nasdaq-100® Bull UN56JA 23,99 26543,371887 Punkte 10,45 Open End Platin Bull UR20KB 1,16 1662,43843 USD 13,08 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UR0XRM 8,36 25100,00 Punkte 24,19 11.09.2026 Deutsche Telekom AG Call UN7APY 1,81 30,50 EUR 7,21 17.03.2027 Exxon Mobil Corp. Call UN3R3G 0,47 180,00 USD 9,97 16.12.2026 Microsoft Corp. Call UN9HVR 2,68 505,00 USD 8,26 16.12.2026 Nvidia Corp. Call UG2L2B 7,36 150,00 USD 2,35 16.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UR2BU5 3,25 24981,687312 Punkte 30 Open End Nasdaq-100® Long HD6S22 8,24 24290,334546 Punkte 6 Open End Siemens Energy AG Long UN4575 5,38 94,848118 EUR 3 Open End DAX® long UN5NLK 1,25 24551,005182 Punkte 20 Open End SAP SE Long UN9J11 6,35 169,374355 EUR 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.