Kaum Bewegung an den Märkten vor US‑Inflationsdaten

Der DAX bewegt sich zum Wochenschluss kaum vom Fleck und notiert weiterhin unterhalb der 25.000-Punkte-Marke. Auch an den internationalen Aktienmärkten zeigen sich überwiegend nur geringe Ausschläge. Euro Stoxx 50, S&P 500 und Nasdaq 100 liegen leicht im Plus, während der Dow Jones marginal nachgibt. Insgesamt bewegen sich die großen Indizes im Bereich von plus/minus null und liefern am Vormittag keine klare Markttendenz.

Makroökonomischer Überblick Im Zentrum des Tages stehen die am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise für Januar. Die Inflationsdaten gelten als entscheidender Gradmesser für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank. Nach zuletzt widersprüchlichen Konjunktursignalen könnte eine weitere Abschwächung des Preisdrucks den Märkten Rückenwind geben – ein erneutes Anziehen der Inflation würde dagegen die Nervosität erhöhen. Meistgehandelte Aktien im Fokus

Safran legt spürbar zu, nachdem der Triebwerkshersteller überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Die Aussicht auf steigende Nachfrage aus der Luftfahrt sowie zusätzliche Impulse aus dem Rüstungsbereich sorgen für Kauflaune und rücken das jüngste Rekordniveau wieder in greifbare Nähe.

L’Oréal gerät deutlich unter Druck. Nach der Zahlenvorlage belastet vor allem das schwächere Geschäft in Nordasien, während auch das Luxussegment hinter den Erwartungen blieb. Das starke US-Geschäft konnte die Enttäuschung über das verlangsamte Wachstum im vierten Quartal nicht ausgleichen, entsprechend überwiegen zum Wochenschluss Gewinnmitnahmen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN4BXB 8,48 69,158156 USD 8,35 Open End Silber Bull UN219C 6,2 72,106049 USD 12,17 Open End DAX® Bear UG2ZSF 15,55 26341,52738 Punkte 16,65 Open End Gold Bull UN4302 47,94 4414,268601 USD 8,79 Open End DAX® Bull UN14TX 14,56 23374,055647 Punkte 17,36 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.02.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Gold Call UN0P77 41,53 4550,00 USD 8,56 20.03.2026 Deutsche Telekom AG Call HD8T50 0,98 34,00 EUR 10,52 17.06.2026 Nasdaq 100 Put UN3NBD 7,64 24700,00 Punkte 12,68 17.04.2026 Walmart Inc. Call HD782V 2,25 110,00 USD 4,32 17.06.2026 Palantir Technologies Inc. Call UN2499 0,40 180,00 USD 5,97 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.02.2026; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Ferrari N.V. Long HD2LVF 2,93 219,247852 EUR 3 Open End L’Oréal S.A. Long HC19QY 5,96 261,156998 EUR 3 Open End DAX® Long UG6P3G 1,60 23199,137356 Punkte 15 Open End Delivery Hero SE Long UN1RNT 5,79 16,275 EUR 6 Open End Deutsche Bank AG Long UG3WXV 17,53 15,416709 EUR 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.02.2026; 09:55 Uhr;

