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Krypto-Comeback

Was hinter der plötzlichen Krypto-Rally steckt - und warum das Momentum für Trader interessant ist

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Was hinter der plötzlichen Krypto-Rally steckt - und warum das Momentum für Trader interessant ist

Nach Wochen ohne Impuls hat der Kryptomarkt binnen weniger Tage komplett gedreht: Bitcoin sprang von seinem Zwischentief bei rund 63.000 US-Dollar Mitte August um mehr als 27 Prozent nach oben und markierte kurz darauf Hochs oberhalb von 81.000 US-Dollar. Die Bewegung war kein Zufallsspike, sondern das Ergebnis einer klaren Mechanik.

Finanzministerium vs. Bitcoin-Skeptiker

Der Startschuss kam aus der klassischen Finanzwelt: Das US-Finanzministerium kündigte an, seine Anleihe-Rückkäufe für lang laufende mindestens zu verdoppeln - von zwei auf mindestens vier Milliarden US-Dollar pro Operation. Die langfristigen Zinsen gaben nach, was risikoreichere Assets stützte. Flankiert wurde das durch frische ETF-Zuflüsse und regulatorischen Rückenwind aus Washington.

 

Diese Impulse trafen auf einen überwiegend short positionierten Markt. Die Anzahl der Anleger und Investoren, die auf fallende Bitcoin-Kurse setzen und gesetzt haben, war also hoch. Der erste Kurssprung löste folglich eine Kaskade von Zwangseindeckungen aus - laut Coinglass allein seit dem 19. August über 2 Milliarden US-Dollar an liquidierten Short-Positionen. Unter dem Strich mussten sich Anleger mit besagten Short-Positionen mit Bitcoin eindecken. Das Ergebnis: ein klassischer, sich selbst verstärkender Short-Squeeze - in Short-Positionen investierte Anleger werden aus dem Markt gedrückt -, der die Bewegung zusätzlich beschleunigt hat.

Warum das Momentum jetzt relevant ist

Der entscheidende Punkt für aktive Trader: Die Skeptiker mit ihren Short-Positionen hat es aus dem Markt gespült, die weitere Bitcoin-Entwicklung kann so gesehen auf bereinigter Basis voranschreiten. Das ist genau die Konstellation, in der viele über einen gehebelten Einstieg nachdenken - und bei der es auf die Ausgestaltung des Produkts ankommt.

Spot-Hebelprodukte statt Index-Umweg

Mit CMC Markets ist ein neuer Emittent am Markt, der sich in einem Punkt vom Marktstandard abhebt: 100 % Spot. Im Spot-Handel wird der Vermögenswert sofort übertragen - ohne Umwege und zum aktuellen Marktpreis. Die Hebelprodukte beziehen sich direkt auf den Spot-Kurs der jeweiligen Kryptowährung. Für den Trader heißt das transparentere, unmittelbar nachvollziehbare Preisbildung ohne den Umweg über ein Future. Dazu eine der breitesten Coin-Abdeckungen am Markt sowie Tracker-Zertifikate mit 1:1-Partizipation ohne Management Fee.

 

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: CKA, CKA

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