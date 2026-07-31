Lam Research - Korrektur abgeschlossen?
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Nach diversen roten Wochenkerzen in Serie und einer heftigen Juli-Korrektur sendet die Lam Research-Aktie zum Monatsultimo ein deutliches Lebenszeichen. Mit dem Tief der vergangenen Woche bei 250,50 EUR hat der Technologietitel einen lehrbuchmäßigen Pullback an die horizontale Ausbruchszone bei gut 250 USD sowie die 38-Wochen-Linie (akt. bei 250,50 USD) vollzogen. Abgerundet wird die hier entstehende Kumulationsunterstützung durch die 50%-Korrektur der jüngsten Rally seit April (247,41 USD). Auf dieser Basis hat das Papier dann einen ebenso idealtypischen „Hammer“ ausgebildet. Dieses Umkehrmuster aus der Candlestickanalyse lässt auf eine abgeschlossene Korrekturbewegung hoffen. Das Aufwärtsgap im Tagesbereich vom vergangenen Donnerstag unterstreicht die Ambitionen der Bullen zusätzlich. Bis zum bisherigen Allzeithoch bei 438,50 USD ist es zwar noch ein weiter Weg, doch der Durchschnitt der letzten 38 Tage (akt. bei 344,31 USD) markiert schon mal ein nennenswertes Erholungsziel. Unter Risikogesichtspunkten können Anlegerinnen und Anleger die o. g. Schlüsselhaltezone bei 250 USD als Absicherung heranziehen.
Lam Research (Weekly)
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Nachrichten zu Lam Research Corp.
Analysen zu Lam Research Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2019
|Lam Research Outperform
|Cowen and Company, LLC
|22.04.2019
|Lam Research Buy
|B. Riley FBR
|24.01.2019
|Lam Research Outperform
|Cowen and Company, LLC
|21.12.2018
|Lam Research Buy
|Needham & Company, LLC
|29.10.2018
|Lam Research Neutral
|B. Riley FBR
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2019
|Lam Research Outperform
|Cowen and Company, LLC
|22.04.2019
|Lam Research Buy
|B. Riley FBR
|24.01.2019
|Lam Research Outperform
|Cowen and Company, LLC
|21.12.2018
|Lam Research Buy
|Needham & Company, LLC
|17.10.2018
|Lam Research Outperform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2018
|Lam Research Neutral
|B. Riley FBR
|01.10.2018
|Lam Research Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.2018
|Lam Research Neutral
|Mizuho
|12.10.2016
|Lam Research Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|21.04.2015
|Lam Research Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2015
|Lam Research Underperform
|RBC Capital Markets
|05.10.2015
|Lam Research Underperform
|RBC Capital Markets
|11.11.2010
|Lam Research sell
|Citigroup Corp.
|29.07.2010
|Lam Research sell
|Citigroup Corp.
|19.03.2009
|Lam Research underperform
|Credit Suisse Group
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