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Lam Research - Korrektur abgeschlossen?

03.08.26 09:45 Uhr

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Aktien
Lam Research Corp.
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Korrektur abgeschlossen?

Nach diversen roten Wochenkerzen in Serie und einer heftigen Juli-Korrektur sendet die Lam Research-Aktie zum Monatsultimo ein deutliches Lebenszeichen. Mit dem Tief der vergangenen Woche bei 250,50 EUR hat der Technologietitel einen lehrbuchmäßigen Pullback an die horizontale Ausbruchszone bei gut 250 USD sowie die 38-Wochen-Linie (akt. bei 250,50 USD) vollzogen. Abgerundet wird die hier entstehende Kumulationsunterstützung durch die 50%-Korrektur der jüngsten Rally seit April (247,41 USD). Auf dieser Basis hat das Papier dann einen ebenso idealtypischen „Hammer“ ausgebildet. Dieses Umkehrmuster aus der Candlestickanalyse lässt auf eine abgeschlossene Korrekturbewegung hoffen. Das Aufwärtsgap im Tagesbereich vom vergangenen Donnerstag unterstreicht die Ambitionen der Bullen zusätzlich. Bis zum bisherigen Allzeithoch bei 438,50 USD ist es zwar noch ein weiter Weg, doch der Durchschnitt der letzten 38 Tage (akt. bei 344,31 USD) markiert schon mal ein nennenswertes Erholungsziel. Unter Risikogesichtspunkten können Anlegerinnen und Anleger die o. g. Schlüsselhaltezone bei 250 USD als Absicherung heranziehen.

Lam Research (Weekly)

Chart Lam Research
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Lam Research

Chart Lam Research
Quelle: LSEG, tradesignal²



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21.12.2018Lam Research BuyNeedham & Company, LLC
17.10.2018Lam Research OutperformCowen and Company, LLC
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29.10.2018Lam Research NeutralB. Riley FBR
01.10.2018Lam Research HoldDeutsche Bank AG
01.10.2018Lam Research NeutralMizuho
12.10.2016Lam Research Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
21.04.2015Lam Research Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2015Lam Research UnderperformRBC Capital Markets
05.10.2015Lam Research UnderperformRBC Capital Markets
11.11.2010Lam Research sellCitigroup Corp.
29.07.2010Lam Research sellCitigroup Corp.
19.03.2009Lam Research underperformCredit Suisse Group

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