DAX25.942 +1,2%Est506.400 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +1,1%Nas25.374 +1,0%Bitcoin54.255 -1,3%Euro1,1525 -0,2%Öl83,98 -6,8%Gold4.063 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester - neues Rekordhoch -- Asiens Börsen uneins -- BYD mit Absatzsprung im Juli -- Trump setzt auf Verhandlungen mit Iran -- Commerzbank, Alibaba im Fokus
Top News
Reaktion auf Nahost-Entwicklungen: Ölpreise rutschen drastisch ab Reaktion auf Nahost-Entwicklungen: Ölpreise rutschen drastisch ab
DAX markiert neues Rekordhoch: Neue Entspannung im Iran-Konflikt lässt Ölpreise sinken DAX markiert neues Rekordhoch: Neue Entspannung im Iran-Konflikt lässt Ölpreise sinken
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lam Research - Korrektur abgeschlossen?

03.08.26 09:45 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.