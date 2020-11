LVMH und Tiffany einigen sich doch noch

Werbung



Die Übernahme von Tiffany durch LVMH dürfte nun doch noch stattfinden und der erbitterte Streit zwischen den Unternehmen beigelegt werden. Denn die beiden Luxusgüterkonzerne haben sich auf einen neuen, leicht tieferen Kaufpreis geeinigt. Wenn auch die Aktionäre ihre Zustimmung kundtun, steht der größten Übernahme in der Geschichte der Industrie nichts mehr im Weg.





Der französische Luxusgüterkonzern LVMH – hinter dem Marken wie Louis Vuitton und Dior stehen – hat bestätigt, dass eine Einigung mit dem amerikanischen Juwelier Tiffany getroffen werden konnte. LVMH wird 131,50 US-Dollar pro Tiffany-Aktie bezahlen, was einem Kaufpreis von rund 15,8 Milliarden US-Dollar entspricht; 425 Mio. US-Dollar weniger, als beim ursprünglichen Preis von 135 US-Dollar.



Die Einigung kam nach einem erbitterten Streit zwischen den beiden Unternehmen. Nachdem den Luxusgüterunternehmen während der Corona-Pandemie die Umsätze in enormem Ausmaß weggebrochen sind und die Übernahme zudem wegen drohender US-Zölle ins Stottern geriet, kommt diese Nachricht relativ überraschend. Mit der Einigung auf die Übernahme sollen auch sämtliche rechtlichen Streitigkeiten beigelegt werden.



Die Kartellbehörden haben den Deal bereits abgesegnet. Stimmen die Aktionäre nun auch noch zu, steht der Übernahme nichts mehr im Weg.







Quelle: Statista.com



Bisher erwirtschaftete LVMH einen Großteil seiner Umsätze in Asien. Mit der Übernahme von Tiffany kann der Konzern sein Geschäft in den USA deutlich ausbauen. Ebenso trägt Tiffany dazu bei, das Uhren- und Schmucksegment von LVMH zu stärken – der bisher kleinste Umsatzlieferant des Konzerns.





Die Aktie im Überblick



Die Aktie der LVMH SE wird aktuell bei EUR 411,10 gehandelt (04.11.2020) gehandelt. Das Jahreshoch wurde bei EUR 440,30 (19.10.2020) und das Jahrestief bei EUR 278,70 (16.03.2020) erreicht. Bei Bloomberg setzen 19 Analysten die Aktie auf BUY, neun auf HOLD und vier Analysten setzten sie auf SELL.







Vontobel Digital Investing



Bank Vontobel Europe AG

Flow Public Distribution

Bockenheimer Landstraße 24

DE-60323 Frankfurt am Main



— zertifikate.de@vontobel.com — zertifikate.vontobel.com — 00800 93 00 93 00