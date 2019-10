LVMH will Luxus-Juwelier Tiffany & Co übernehmen

Werbung



Bestätigung der Übernahmespekulationen



Bereits am vergangenen Wochenende kamen die ersten Übernahmespekulationen auf, laut denen LVMH interessiert wäre den Edel-Juwelier Tiffany & Co zu übernehmen. Am heutigen Montag hat der französische Großkonzern diese Gerüchte bestätigt.





Aktuelles Angebot zu niedrig?



Laut dem Wall Street Journal wäre LVMH bereit, USD 120 je Aktie zu zahlen, das entspricht einem Gesamtbetrag von USD 14,5 Mrd. Trotz Tiffany’s derzeitigem Börsenwert von rund USD 12 Mrd., ist das Unternehmen noch nicht von dem Angebot von LVMH begeistert, welches deshalb sehr wahrscheinlich abgelehnt wird. Der Analyst Oliver Chen von Cowen & Co. schätzt den fairen Wert der Tiffany & Co Aktie zurzeit auf USD 160 oder höher ein.



Der Markt spekuliert auf ein höheres Angebot von LVMH: Die Tiffany & Co Aktie stieg am heutigen Montag um rund 30 Prozent.





LVMH strebt Wachstum in den USA an



Grundsätzlich erwirtschaftet LVMH einen Großteil seiner Umsätze in Asien, jedoch möchte der Konzern aufgrund des bestehenden Handelskonflikts und den anhaltenden Unruhen in Hong-Kong sein USA-Geschäft erweitern. So wurde Anfang des Monats, öffentlichkeitswirksam, im Beisein von Präsident Donald Trump und seiner Tochter Ivanka eine neue Louis-Vuitton-Fabrik in Texas eröffnet.



Neben der starken Präsenz in den USA könnte Tiffany & Co auch dazu beitragen das Schmuckportfolio von LVMH zu optimieren, denn der Konzern wuchs jüngst in seiner Uhren- und Schmucksparte langsamer als in den restlichen Bereichen.





Akquisition soll LVMH gegenüber der Konkurrenz stärken



Während im Schmucksegment zurzeit der Hauptrivale Richemont mit Marken wie Cartier und Van Cleef & Arpels eine stärkere Position einnimmt, könnte sich das durch den Zukauf von Tiffany & Co ändern.





Die Aktie im Überblick



Die LVMH Aktie wird aktuell bei EUR 385,05 (28.10.2019) gehandelt. Das Jahreshoch lag bei EUR 385,60 (26.07.2019), das Jahrestief bei EUR 240,87 (03.01.2019). Bei Bloomberg setzen 21 Analysten die Aktie auf BUY, 14 auf HOLD und 2 Analysten auf SELL.



Die Tiffany & Co Aktie wird aktuell bei USD 129,00 (28.10.2019) gehandelt. Das Jahreshoch lag bei USD 129,00 (28.10.2019), das Jahrestief bei USD 78,15 (03.01.2019). Bei Bloomberg setzen 14 Analysten die Aktie auf BUY, 12 auf HOLD und 0 Analysten auf SELL.



Da der weitere Kursverlauf der Aktien von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.

Vontobel Investment Banking



Bank Vontobel Europe AG

Public Distribution

Bockenheimer Landstraße 24

DE-60323 Frankfurt am Main



— zertifikate.de@vontobel.com — zertifikate.vontobel.com — 00800 93 00 93 00