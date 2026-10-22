Märkte am Morgen tiefrot, Tesla mit enttäuschenden Zahlen

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet mit spürbaren Verlusten in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach. An der Wall Street zeichnet sich ein schwacher Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 geben nach. In Asien gerieten die Kurse ebenfalls unter Druck. Der Nikkei 225 beendete den Handel mit kräftigen Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Die Ölpreise ziehen nach einem Drohnenangriff auf das saudische Ölfeld Schaiba deutlich an. Brent-Rohöl verteuerte sich am Morgen auf mehr als 111 US-Dollar je Barrel. Zwar blieb die Produktion auf dem Feld mit einer Kapazität von rund einer Million Barrel täglich unbeeinträchtigt, dennoch wächst am Markt die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Persischen Golf. Zusätzliche Unsicherheit löste ein Angriff auf den Flughafen von Dammam aus. Die USA ordneten daraufhin den Abzug eines Teils ihres Botschaftspersonals und der zugehörigen Familienangehörigen aus Saudi-Arabien an.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Nokia legen nach überraschend starken Quartalszahlen zu. Der Netzwerkausrüster steigerte den Umsatz um zehn Prozent auf 5,15 Milliarden Euro und den bereinigten operativen Gewinn um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro. Wachstumstreiber war das Geschäft mit KI- und Cloud-Kunden, dessen Umsatz sich mehr als verdoppelte. Höhere Belastungen aus dem laufenden Sparprogramm und gekürzte Investitionen dämpfen das Bild jedoch etwas.

Tesla legen nach der Vorlage der Quartalszahlen im nachbörslichen US-Handel zu. Zwar brach der Gewinn im Jahresvergleich um 43 Prozent auf 787 Millionen US-Dollar ein, der Umsatz stagnierte jedoch bei 28,05 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Operativ bleibt Tesla weiterhin stark vom Fahrzeuggeschäft abhängig, während der Konzern seine langfristige Ausrichtung zunehmend auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter verlagert. Zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugten bestätigte Überlegungen zu einem möglichen Zusammenschluss mit SpaceX.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UR0J2H 2,82 25708,354626 Punkte 75,05 Open End DAX® Bull UN8ESX 7,36 24742,773718 Punkte 36,54 Open End Nasdaq-100® Bull UN6QPX 30,36 25942,167476 USD 8,75 Open End Feinunze Silber Bull UN21RD 2,12 53,865491 USD 22,51 Open End SAP SE Bull UR2SAX 1,48 197,210365 EUR 15,59 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2026; 09:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Meta Platforms Inc. Call HD6Q7Y 2,28 800,00 USD 9,14 13.01.2027 International Business Machines Corp. (IBM) Call UG8R4U 0,70 270,00 USD 11,26 13.01.2027 International Business Machines Corp. (IBM) Put UN6TH7 0,87 220,00 USD 6,38 13.01.2027 General Motors Co. Call UR39CF 0,55 90,00 USD 4,72 15.09.2027 Citigroup Inc. Call UG7QEV 1,78 110,00 USD 4,57 16.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2026; 09:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6SGF 9,78 21374,435894 Punkte 6 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,48 34793,797908 Punkte 6 Open End Space Exploration Technologies Corp. Long UR45WA 23,42 143,411779 USD 10 Open End S&P 500® (Price Return) Short UN83RJ 3,63 8403,620849 Punkte 12 Open End Dell Technologies Inc. Long UN8ZGM 0,82 388,79878 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2026; 09:15 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.