Märkte mehrheitlich freundlich, Ryanair und Boeing im Fokus

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet leicht schwächer in den Handelstag, während der EuroStoxx 50 moderat zulegt. An den US-Börsen zeichnet sich ein positiver Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Plus. Der Nikkei 225 schloss den Handel fester.

Makroökonomischer Überblick

Der deutsche Einzelhandel hat im September überraschend deutlich an Umsatz verloren. Preisbereinigt gingen die Erlöse gegenüber August um zwei Prozent zurück, während Volkswirte mit einem Zuwachs gerechnet hatten. Besonders schwach entwickelten sich Tankstellen und der Lebensmittelhandel. Hohe Kraftstoffpreise belasten damit zunehmend den privaten Konsum und schränken den finanziellen Spielraum der Haushalte ein. Trotz eines insgesamt positiven dritten Quartals mahnen die Septemberdaten zur Vorsicht und erhöhen die Risiken für die deutsche Binnenkonjunktur.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Ryanair geraten nach einem Gewinnrückgang unter Druck. Der Gewinn nach Steuern sank im zweiten Geschäftsquartal um sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Belastet wurde die Fluggesellschaft durch hohe Kerosinkosten und kurzfristigere Buchungen infolge des Nahostkonflikts. Für das kommende Jahr rechnet Ryanair mit zusätzlichen Treibstoffkosten von rund zwei Milliarden Euro. Der Konzern prüft deshalb ein umfassendes Sparprogramm, das von Flughafenverträgen über den Personaleinsatz bis zur stärkeren Nutzung Künstlicher Intelligenz reicht.

Boeing stehen nach einem verhaltenen mittelfristigen Ausblick auf den freien Cashflow im Fokus. Im dritten Quartal erzielte der Flugzeugbauer einen freien Mittelzufluss von 464 Millionen US-Dollar und stellte für 2026 rund zwei Milliarden US-Dollar in Aussicht. Hohe Investitionen in Produktionskapazitäten und weiterhin niedrigere Erlöse aus dem Auslieferungsmix bremsen jedoch die finanzielle Erholung. Positiv wirkt der Rekordauftragsbestand von 745 Milliarden US-Dollar.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bear UG3M4Y 12,88 27055,70527 Punkte 20,15 Open End DAX® Bull UR49XG 4,97 25312,848301 Punkte 50,24 Open End Infineon Technologies AG Bull UN73V5 11,27 40,556792 EUR 4,63 Open End Silber Bull UN13D5 4,73 45,190586 USD 9,58 Open End Nasdaq-100® Bull UN4F1M 35,96 24593,531129 USD 7,06 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Put UG1X1V 0,80 200,00 USD -9,24 16.12.2026 Nasdaq-100® Put UN6E4U 4,23 27000,00 USD -16,12 18.12.2026 Nvidia Corp. Put UN3N47 1,40 200,00 USD -5,19 17.03.2027 Meta Platforms Inc. Call UG2BMN 3,45 640,00 USD 8,15 13.01.2027 Broadcom Inc. Call UN6HQS 0,66 500,00 USD 6,96 17.03.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UR2NKH 4,82 24796,932492 Punkte 25 Open End S&P 500® (Price Return) Short UG89H0 2,15 8843,516005 Punkte 6 Open End Nvidia Corp. Long UR45TW 12,96 136,546087 USD 3 Open End Dow Jones Industrial Average Long UG4V4M 2,17 48924,747425 Punkte 18 Open End Elmos Semiconductor SE Long UG4NPK 33,10 80,722996 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.