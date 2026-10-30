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Marktrücksetzer zum Wochenschluss, Ölpreislage im Nahen Osten bleibt angespannt

Sebastian Bleser

Werbemitteilung unseres Partners
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet schwächer in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach. An den US-Börsen zeichnet sich ein uneinheitlicher Auftakt ab: Der Dow Jones wird vorbörslich nahezu unverändert erwartet, während S&P 500 und Nasdaq 100 im Minus notieren. Der Nikkei 225 schloss den Handel deutlich schwächer.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Die Ölpreise steigen am Freitag angesichts wachsender Sorgen vor einem erneuten US-Militärschlag gegen den Iran. Brent-Rohöl verteuert sich auf mehr als 116 US-Dollar je Barrel. Medienberichten zufolge erörterte US-Präsident Donald Trump mit dem Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten militärische Optionen und die Seeblockade iranischer Häfen. Spekulationen über mögliche Angriffe nach den US-Zwischenwahlen erhöhen damit erneut den Risikoaufschlag am Ölmarkt. Diplomatische Bemühungen unter Führung von US-Vizepräsident JD Vance begrenzen den Preisanstieg bislang nur teilweise.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Puma geben nach den Quartalszahlen nach. Der Umsatz sank um fünf Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, wobei Nordamerika und Europa besonders schwach abschnitten. Positiv entwickelte sich die Rohertragsmarge, die dank niedrigerer Beschaffungskosten und Zollrückerstattungen auf 49,5 Prozent stieg. Unter Einbeziehung der Restrukturierungskosten blieb Puma operativ in der Verlustzone. Der Jahresausblick für den Umsatz wurde bestätigt, während der Investitionsplan auf weniger als 150 Millionen Euro gekürzt wurde.

AstraZeneca legen nach einem überraschend starken dritten Quartal zu. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf 16,2 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn erhöhte sich um rund ein Viertel auf 3,1 Milliarden US-Dollar. Wichtigster Wachstumstreiber waren Krebsmedikamente, deren Erlöse um 17 Prozent zulegten und fast die Hälfte des Konzernumsatzes ausmachten. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX® Bull UN8DR4 16,61 24280,365412 Punkte 15,15 Open End
DAX® Bear UG35NJ 10,49 26964,258522 Punkte 25,60 Open End
Alphabet Inc. Class A Bull UN0ZWC 1,38 266,679165 USD 18,00 Open End
Nebius Group N.V. Bull UR41S0 2,09 138,418154 USD 6,70 Open End
SK hynix Inc. (ADR) Bull UR0AG7 4,47 102,388698 USD 3,03 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Starbucks Corp. Put UG2E6S 0,45 100,00 USD -8,83 13.01.2027
Advanced Micro Devices Inc. Put UN887K 0,78 380,00 USD -6,50 13.01.2027
Eli Lilly & Co Call UN6NPU 2,97 1100,00 USD 3,45 17.03.2027
Micron Technology Inc. Call UN87G1 4,51 1000,00 USD 6,83 13.01.2027
Amazon.com Put UG2BZP 1,06 220,00 USD -7,73 13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,81 34300,284629 Punkte 6 Open End
S&P 500® Short UG89H0 2,11 9006,574401 Punkte 6 Open End
Sanofi S.A. Long UG3UPL 5,21 38,085949 EUR 2 Open End
ASML Holding NV Long UR45YF 13,57 1204,087232 EUR 5 Open End
DAX® Long UG6H4J 8,80 19533,235762 Punkte 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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