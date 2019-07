Gelingt es McDonald’s nach einem fulminanten ersten Halbjahr 2019 noch einen draufzusetzen? Die US Fast-Food-Kette öffnet heute seine Bücher und dürfte mit der einen oder anderen Überraschung aufwarten..

Die letzten Quartalsberichte fielen durchweg positiv auf, das hat dem Wertpapier merklichen Auftrieb in diesem Jahr verliehen. Es schlägt ein Kursplus von knapp 40 Prozent zu Buche. Übergeordnet herrscht ohnehin ein langfristiger Aufwärtstrend im Kursverlauf der McDonald’s-Aktie, interessant gestaltet sich hierbei die jüngste Entwicklung seit Anfang Juni. Das Wertpapier ist nämlich aus seinem Aufwärtstrend herausgesprungen, eine entsprechend positive Fundamentallage könnte sogar eine Rallyebeschleunigung hervorrufen. Das würde kurz- bis mittelfristig enorme Gewinne in der Aktie ermöglichen und bietet an aktueller Stelle auf Sicht der kommenden Monate ein sehr interessantes Long-Szenario.

Rallyebeschleunigung möglich

Solange die McDonald’s-Aktie oberhalb der Trendlinie sowie der Kursmarke von grob 212,00 US-Dollar (steigend) verharrt, liegen die Trümpfe klar bei den Bullen. Rechnerisch ergibt sich aus der charttechnischen Auswertung Kurspotenzial sogar bis 240,00 US-Dollar, und das auf Sicht des dritten Jahresquartals. Sollten Investoren jedoch enttäuscht auf die bevorstehenden Quartalszahlen reagieren, dürfte es mit einem bullischen Szenario unterhalb der Kursmarke von 210 US-Dollar schwierig werden. In diesem Fall würden direkte Rücksetzer zurück auf 206,62 US-Dollar und somit den Unterstützungsbereich um den EMA 50 wahrscheinlicher werden. Darunter ist mit einem fortgesetzten Ausverkauf auf 200,00 US-Dollar zu rechnen.

Widerstände: 215,00; 216,26; 218,60; 220,21; 222,81; 224,30 US-Dollar

Unterstützungen: 212,31; 210,00; 206,62; 204,67; 201,76; 200,00 US-Dollar

McDonald´s in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.06.2018 – 26.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5801351017

McDonald´s in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.03.2014 – 26.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5801351017

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Optionsschein auf MCDONALD`S für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel finaler Bewertungstag McDonald´s HZ0QP9 2,59 200,00 7,55 15.12.2020 McDonald´s HZ0MLL 1,81 215,00 10,77 15.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.07.2019; 12:06 Uhr

Turbo Bear Optionsschein auf MCDONALD`S für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel finaler Bewertungstag McDonald´s HZ0QPG 0,69 180,00 27,84 15.12.2020 McDonald´s HZ0QPF 0,41 160,00 47,53 15.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.07.2019; 12:08 Uhr

Index-Zertifikat auf den BANG Net Return Index



HVB Open End Index Zertifikat Basiswert BANG Net Return Index ISIN/WKN HX80WV/DE000HX80WV4 Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 0,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 13,13 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen. Stand: 05.07.2019, 11:09 Uhr

