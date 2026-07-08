DAX24.943 -2,1%Est506.205 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1300 -3,4%Nas25.819 -1,2%Bitcoin54.441 -2,0%Euro1,1409 ±0,0%Öl78,34 +3,2%Gold4.052 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Feuerpause mit Iran beendet: DAX rutscht unter 25.000 -- UniCredit hält 44% der Commerzbank-Aktien -- adidas, Alibaba, Ölpreise, Vonovia, Lufthansa, Amazon, Talanx im Fokus
Top News
Trump beendet Feuerpause mit Iran: DAX fällt unter 25.000er-Marke Trump beendet Feuerpause mit Iran: DAX fällt unter 25.000er-Marke
Apple-Aktie vor dem nächsten Sprung? Analyst bleibt bullish - Apple verliert EU-Rechtsstreit - Deal mit Broadcom Apple-Aktie vor dem nächsten Sprung? Analyst bleibt bullish - Apple verliert EU-Rechtsstreit - Deal mit Broadcom
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group AG – Wie weit trägt die Erholung?

08.07.26 12:30 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.