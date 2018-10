Mit 95 Prozent Kapitalschutz auf europäische Aktien setzen

Der überwiegend freundlichen Tendenz am US-Aktienmarkt hinken europäische Dividendentitel im laufenden Jahr bisher deutlich hinterher. Gemessen am EURO STOXX 50®, dem Index der 50 bedeutendsten Standardwerte der Eurozone, sind die Notierungen seit Jahresanfang um rund sieben Prozent gefallen (Stand 16.10.2018). Beobachter machen dafür eine Reihe an Unsicherheitsfaktoren verantwortlich. Zuletzt schreckte insbesondere der Haushaltsplan Italiens auf, der die hohe Verschuldung der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone weiter aufblähen dürfte. Außerdem haben beispielsweise die protektionistischen Maßnahmen der USA, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Türkei sowie die zähen Brexit-Verhandlungen zur Stimmungseintrübung europäischer Anleger beigetragen.

Währenddessen beurteilen Analysten die Haltung der Europäischen Zentralbank EZB weiterhin als vorsichtig, ganz im Gegensatz zur restriktiveren Gangart der US-amerikanischen Notenbank Fed. Erste Schritte in Richtung steigender Zinsen in Europa seien allenfalls ab Sommer 2019 zu erwarten. Und obwohl das Wertpapierkaufprogramm seit Oktober reduziert ist und zum Jahresende auslaufen soll, werde die EZB aufgrund der geplanten Reinvestition von Geldern auslaufender Anleihen ein wichtiger Marktteilnehmer bleiben. Die Stimmungslage der europäischen Unternehmen bezeichnen Analysten währenddessen nach wie vor als gut, wenngleich der Gesamteinkaufsmanagerindex im September eine Eintrübung angezeigt habe. Auch zum Ende des dritten Quartals sei die Wirtschaft im Euroraum auf Wachstumskurs geblieben. Positive Impulse für den Aktienmarkt könnte die Berichtssaison der Unternehmen zum dritten Quartal liefern, zumal das Bewertungsniveau des hiesigen Aktienmarkts durch die jüngsten Kursrückgänge günstiger geworden ist.

Gewinnpotenzial 38,00 Prozent, Marktrisiko 5,00 Prozent

Die DekaBank 95 % Tresor-Anleihe mit Cap 11/2024 bezogen auf den EURO STOXX 50® (WKN DK0R18 ) richtet sich an Anleger, die mit eng begrenzten Marktrisiken auf eine positive Entwicklung des europäischen Standardwerte-Index EURO STOXX 50® setzen möchten. Am Bewertungstag, dem 07.11.2024, wird eine vollständige Partizipation an der Indexentwicklung innerhalb fest definierter Grenzen erreicht. Je Nennbetrag in Höhe von 1.000,00 Euro kann die Tresor-Anleihe daraufhin im besten Fall zu 1.380,00 Euro zurückgezahlt werden, während im Negativszenario mindestens der Teilschutzbetrag in Höhe von 950,00 Euro erhalten bleibt.

Innerhalb dieser Grenzen wird die Rückzahlungshöhe entsprechend der prozentualen Wertentwicklung des EURO STOXX 50® ermittelt. Maßgeblich ist dafür der Schlusskurs des EURO STOXX 50® am Bewertungstag im Verhältnis zum Startwert, also dem anfänglichen Index-Schlusskurs vom 09.11.2018. Oberhalb des Caps von 138,00 Prozent des Startwerts wirken sich Kursgewinne nicht auf die Rückzahlungshöhe der Anleihe aus. Und unterhalb des Teilschutzlevels von 95,00 Prozent des Startwerts bleiben Indexverluste unberücksichtigt.

Anleger sollten bedenken, dass Erträge mit der Tresor-Anleihe ausschließlich bei steigenden Notierungen des EURO STOXX 50® möglich sind und dass die vollständige Partizipation an eventuellen Indexgewinnen bis zum Cap erst zum Laufzeitende realisierbar ist. Sinkende Indexnotierungen wirken sich bis zum 95,00-prozentigen Teilschutzlevel negativ auf den Rückzahlungsbetrag aus. Zudem gilt der Teilschutzbetrag von 950,00 Euro ausschließlich am Laufzeitende. Zuvor kann der Kurs der Tresor-Anleihe auch darunter fallen. Außerdem unterliegt der investierte Nennbetrag unabhängig vom Teilschutz dem Emittentenrisiko. Deshalb würden insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank als Emittentin der Tresor-Anleihe Verluste bis hin zum Totalverlust drohen.

Die DekaBank 95 % Tresor-Anleihe mit Cap 11/2024 bezogen auf den EURO STOXX 50® (WKN DK0R18 ) kann vom 15.10.2018 bis 09.11.2018, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung, gezeichnet werden.

Rating vom 20.08.2018, mehr Informationen unter www.deka.de/privatkunden/auszeichnungen/scope-zertifikate-management-rating

Doppelt ausgezeichnet: Die DekaBank wurde bei den Scope Awards und den ZertifikateAwards als beste Emittentin für Primärmarkt-Zertifikate ausgezeichnet. Damit wird die Leistungsfähigkeit der DekaBank bei Zeichnungsprodukten erneut von externer Stelle bestätigt. Mehr Informationen: www.deka.de/privatkunden/auszeichnungen

Hussam Masri verantwortet als Managing Director die Einheit Produktmanagement bei der DekaBank. Er ist in dieser Funktion verantwortlich für alle Fonds, Zertifikate und Vermögensverwaltungsprodukte, die an private Sparkassen-Kunden vertrieben werden. Zudem verantwortet er die Product-Sales-Einheit.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Disclaimer: Werbeinformation: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Für vollständige Informationen sollten potenzielle Anleger den jeweiligen Wertpapierprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Bedingungen und eventuellen Nachträgen sowie dem ggf. für dieses Finanzinstrument erhältlichen aktuellen Basisinformationsblatt bei der Emittentin, DekaBank Deutsche Girozentrale, kostenlos erhältlich ist oder unter www.dekabank.de oder https://zertifikate.deka.de heruntergeladen werden kann. Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung./p>

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.