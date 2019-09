Mit Festzins und Absicherung auf europäische Dividendentitel setzen

Werbung. Klassische Zinsinvestments sind im Zuge der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken vielfach zu Verlustgeschäften mutiert. Wer heute beispielsweise Bundesanleihen erwirbt, ist in allen Laufzeiten mit negativen Renditen konfrontiert. Mit zehnjährigen Bundesanleihen verlieren Anleger beim derzeitigen Einstieg auf Sicht zur Fälligkeit 0,58 Prozent p.a. (Stand 09.09.2019). Hohe Bonitäten, überschaubare Laufzeiten und positive Renditen lassen sich im vorherrschenden Marktumfeld kaum noch zusammenbringen. Demnach ist in der anhaltenden Phase der Null- und Negativzinsen ein Umdenken notwendig, wobei insbesondere aktienbezogene Strukturen Potenzial für innovative Lösungen bieten können. Um als Alternativen für herkömmliche Zinsprodukte zu dienen, müssen solche Lösungen das Marktrisiko erheblich reduzieren und idealerweise Mindestzinsen bieten. Zudem sollten Konzepte für konservativere Anleger nicht vom Wohl und Wehe einzelner Aktientitel abhängen, sondern mit breit diversifizierten Basiswerten arbeiten.

Einen solchen diversifizierten Basiswert stellt STOXX® beispielsweise mit dem EURO STOXX® Select Dividend 30 Index zur Verfügung. Dieses Barometer bildet die Performance der 30 dividendenstärksten Aktien der Eurozone ab und wird jährlich neu zusammengesetzt. Der Auswahlprozess fordert eine mindestens fünfjährige Kontinuität bei der Zahlung stabiler bis steigender Dividenden unter einer vertretbaren Ausschüttungsquote von maximal 60 Prozent des Unternehmensgewinns. Anschließend erfolgt die Gewichtung der Einzeltitel im Index anhand der jeweiligen Höhe der erwarteten Dividendenrendite. Der EURO STOXX® Select Dividend 30 Index greift somit das weitverbreitete Interesse an dividendenstarken Aktien auf und ermöglicht als Basiswert wegen der hohen erwarteten Dividendenrenditen viel Gestaltungsspielraum für strukturierte Produkte.

0,25 Prozent Festzins und Chance auf deutlich mehr Ertrag bis zum 125-prozentigen Cap

Um einen festen Ertragsbestandteil zu gewährleisten, zahlt die DekaBank 90 % FestZins-Tresor-Anleihe mit Cap 10/2025 bezogen auf den EURO STOXX® Select Dividend 30 (WKN DK0U9Q) sechsmal einen jährlichen Zins in Höhe von 0,25 Prozent bezogen auf den investierten Nennbetrag von 1.000,00 Euro. Die Ertragsmöglichkeiten sind jedoch deutlich größer, denn die Anleihe partizipiert zur Fälligkeit nach sechs Jahren vollständig bis zum Cap an einer positiven Wertentwicklung des EURO STOXX® Select Dividend 30 Kursindex. Dies bedeutet, dass prozentuale Indexgewinne gegenüber dem Startwert (Indexschlusskurs vom 11.10.2019) zu einer entsprechend erhöhten Rückzahlung führen. Der Cap bei 125,00 Prozent des Startwerts deckelt diese Partizipation zur finalen Bewertung, sodass der Capbetrag als maximal erreichbare Rückzahlung je Anleihe 1.250,00 Euro zuzüglich der marktunabhängig erhaltenen Festzinsen von insgesamt 15,00 Euro beträgt.

Gleichzeitig lassen sich mit der FestZins-Tresor-Anleihe die insgesamt bestehenden Marktrisiken überwiegend ausklammern. Die vollständige Partizipation an Indexverlusten wird nämlich durch den Teilschutzlevel bei 90,00 Prozent des Startwerts begrenzt, sofern der EURO STOXX® Select Dividend 30 Kursindex am Bewertungstag (09.10.2025) unter dem Startwert schließen sollte. Folglich erhält der Anleger mindestens den Teilschutzbetrag in Höhe von 900,00 Euro je Anleihe zurück, sowie zusätzlich die Festzinsen in Höhe von insgesamt 1,50 Prozent des Nennbetrags.

Der Rückzahlungsbetrag ist in einem solchen Negativszenario also um bis zu 10,00 Prozent geringer als der Nennbetrag, sodass der Anleger hier einen Verlust realisiert. Darüber hinaus ist wie bei jeder Schuldverschreibung das Emittentenrisiko zu beachten. Dies bedeutet, dass insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 16.09.2019 bis 11.10.2019, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potentiellen Anlegern empfohlen den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-19“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK0U9Q0_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich.Sie sind im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Hussam Masri zeichnet als Bereichsleiter Produkt- und Marktmanagement der Deka-Gruppe für die Produktentwicklung und das Produktmanagement der Wertpapier-Publikumsfonds, Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgeprodukte, Zertifikate sowie die Vertriebsunterstützung verantwortlich.