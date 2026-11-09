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Moderna - Kühlen Kopf bewahren – dank Money Management

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
229.10 EUR -2.20 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
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HSBC Daily Trading

Kühlen Kopf bewahren – dank Money Management

Die Moderna-Aktie entwickelt sich in diesem Jahr zum absoluten Dauerbrenner im „HSBC Daily Trading“. Mit einem Kursplus von über 700 % im bisherigen Jahresverlauf lautet das Motto weiterhin „läuft und läuft und läuft“. Besonders bemerkenswert ist das erneute Rekordlevel (267,50 USD) – erzielt in der besonders herausfordernden vergangenen Woche. Unter dem Strich ist der Titel damit ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie sich die charttechnischen Perspektiven seit der langfristigen Bodenbildung vom Jahresbeginn immer weiter verbessert haben – inklusive der großen, offengebliebenen Kurslücke vom August. Der zugrundeliegende Aufwärtstrend ist absolut intakt. Die nächsten horizontalen Barrieren warten im Bereich der Marke von 300 USD. Gerade bei einem Trade, der derart performt, gilt es allerdings, die Emotionen zu kontrollieren. Deshalb gewinnt ein aktives Money Management eindeutig an Bedeutung. In die gleiche Kerbe schlägt aktuell auch der RSI, der sowohl auf Monats- als auch auf Wochenbasis derzeit tief im überkauften Terrain notiert. Zur Sicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne können Anlegerinnen und Anleger den Stopp auf die Hochs bei gut 200 USD nachziehen. Die Haltezone bei rund 180 USD besitzt sogar strategischen Charakter.

Moderna (Monthly)

Chart Moderna
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Moderna

Chart Moderna
Quelle: LSEG, tradesignal²



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