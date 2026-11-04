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Münchener Rück - Dreifacher Rückenwind

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
566.00 EUR -2.20 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen
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Münchener Rück (Monthly)

Chart Münchener Rück
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Münchener Rück

Chart Münchener Rück
Quelle: LSEG, tradesignal²



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Datum Rating Analyst
26.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital

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