Nasdaq-100  Außer Rand und Band

Wenn die Käufer in den US-Indizes einmal in Fahrt kommen, hält sie so schnell nichts auf. Das haben die letzten Jahre gezeigt, das zeigt sich auch wieder in dieser Woche. Alleine dass der Nasdaq-100® Index vorbörslich massive Hürden wie die beiden EMAs um 8.180 Punkte einfach links liegen lässt, ist beeindruckend. Es ist wohl eine Mischung aus Short-Squeeze und der Angst noch nicht investierter Institutioneller, den Zug zu verpassen.