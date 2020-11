Folgen FACEBOOK EMAIL

Der Nasdaq-100® Index probierte sich gestern am Ausbruch über das Zwischenhoch bei 12.205 Punkten, scheiterte aber kläglich. Die Techwerte wurden regelrecht gemieden. Coronagewinner waren nach der Impfstoffmeldung am Montag einfach nicht gefragt, die Old Economy wurde gespielt. Im heutigen Handel dürften sich die Verkäufe fortsetzen. Ein erstes Gap bei 11.846 Punkten ist bereits geschlossen. Der nächste Support wartet bei 11.566 Punkten.