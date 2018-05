Nasdaq-100  Durchbruch?!

FACEBOOK DRUCKEN

Hallo am Nachmittag, endlich wieder Kursdynamik in den US Indizes! Nach den positiven Reversals am Donnerstag gaben Dow Jones Industrial Average® und Nasdaq-100® Index am Freitag kräftig Gas. Dabei stiegen die Techs sowohl über den seit März maßgeblichen Abwärtstrend als auch über das Verlaufshoch bei 6.750 Punkten. Damit haben die Käufer ein klares Achtungszeichen gesetzt.