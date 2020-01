Nasdaq-100  Erholungssequenz nach schwachem Wochenstart

Der Nasdaq-100® Index vollzog am vergangenen Freitag ein massives bärisches Reversal. Der nachzogene Stopp bei 9.145 Punkten wurde schnell und noch am selben Tag ausgelöst, es bildete sich eine klassische Zwei-Kerzen-Umkehrformation im Tageschart aus, die am Montag zu einem massiven Downgap führte. Im Zuge dessen unterschritt der Index eine Aufwärtstrendvariante seit Dezember 2019 und arbeitete die Abwärtsziele bei 9.080 und 8.950 Punkten ab.