Nasdaq-100  Es ist weiterhin möglich

Der Nasdaq-100® Index befindet sich weiterhin in einer Konsolidierung nach einem steilen Anstieg in der Vorwoche. Diese Verschnaufpause könnte durchaus noch etwas andauern. Heute belastet ein schwacher Chipsektor nach einer Prognosesenkung von Broadcom das Technologiesegment. Der bereits vor Tagen eingezeichnete Abwärtspfeil für eine zweite Welle zurück an den EMA50 und die Horizontale bei 7.405 Punkten im Index ist weiterhin möglich.