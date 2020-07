Folgen FACEBOOK EMAIL DRUCKEN

Das erst vor zwei Tagen an dieser Stelle ausgegebene Aufwärtsziel von 10.650 Punkten im Falle eines Anstiegs über 10.307 Punkte arbeitete der Nasdaq-100® Index im gestrigen Handel nahezu ab. Es fehlten im Tageshoch 25 Punkte, die obere Trendkanalbegrenzung ist fast erreicht. Kurzfristig wird die Luft bei den US Techs also einmal mehr dünn.