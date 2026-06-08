DAX26.202 +0,8%Est506.487 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2800 +1,3%Nas26.585 +2,6%Bitcoin55.593 ±0,0%Euro1,1538 +0,1%Öl78,97 -0,5%Gold4.167 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Bayer BAY001 Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Start im Plus -- Asiens Börsen fester -- AMD mit Rekordumsatz -- SpaceX grenzt Verluste ein -- Novo Nordisk mit starkem Quartal -- Fresenius, Siemens Energy, Infineon im Fokus
Top News
Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein
DAX mit neuen Rekorden - Bilanzen und Übergangsdeal für Straße von Hormus im Blick DAX mit neuen Rekorden - Bilanzen und Übergangsdeal für Straße von Hormus im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nasdaq-100 Index - „false breaks are followed by fast moves”…

05.08.26 08:55 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ 100
29.733,2 PKT 956,4 PKT 3,32%
Charts|News|Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

HSBC Daily Trading

„false breaks are followed by fast moves”…

… so lautet eine sehr alte Tradingweisheit. Die Gretchenfrage ist aktuell, ob diese bekannte Tradingweisheit derzeit den entscheidenden Fingerzeig für den Nasdaq-100® liefert. Dank der Rückeroberung des Tiefs von Juni bei 28.197 Punkten hat das Technologiebarometer die zuvor ausgeprägte Topbildung negiert (siehe Chart). Damit sind die formalen Anforderungen an einen Fehlausbruch gen Süden erfüllt. Zur Erinnerung: Ende März diente ein vergleichbarer „false break“ als Katalysator für die bemerkenswerte Q2-Rally. Gegen eine Wiederholung dieses Musters hätten die Bullen vermutlich nichts einzuwenden. Neben der 50-Tage-Linie (akt. bei 29.387 Punkten) rückt vor allem der Korrekturtrend seit Anfang Juni (akt. bei 29.768 Punkten) in den Blickpunkt. Gelingt der Sprung über die beschriebene Trendlinie, kann die jüngste Verschnaufpause letztlich als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Perspektivisch würde eine abgeschlossene Konsolidierungsflagge sogar auf ein neues Allzeithoch jenseits der bisherigen Rekordmarke von 30.762 Punkten hoffen lassen. Um kein doppeltes „false break“ zu riskieren, sollte der Nasdaq-100® in Zukunft die 28.000er-Marke nicht mehr unterschreiten.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Chart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Chart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Mehr zum Thema NASDAQ 100

08:55Nasdaq-100 Index - „false breaks are followed by fast moves”…
08:55Nasdaq-100 Index - „false breaks are followed by fast moves”…
08:55Nasdaq-100 Index - „false breaks are followed by fast moves”…
08:45You Can Do Better Than SpaceX. 2 Growth Stocks to Buy Now
08:27Record spending by int'l visitors drives Seoul's new experience-first tourism strategy
08:05Cathie Wood's Ark Invest Has Built an $870 Million Tesla Position. Here's the Thesis Keeping Her In.
07:33AMD: Aktie bricht ein, Nivida-Konkurrent enttäuscht mit seiner Prognose
07:22Jung Hae-in explores 'sweet, sticky' romance in Netflix drama
mehr