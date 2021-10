Nasdaq 100  Melden sich die Bären noch einmal?

Folgen FACEBOOK

Der Nasdaq-100® Index legte in der ersten Wochenhälfte weiter zu und arbeitete das Ziel bei 15.352 Punkten ab. Im gestrigen Handel eröffnete der Index zunächst erneut positiv, fiel anschließend aber in die Verlustzone zurück. Dabei bestätigten die Käufer die Marke von 15.352 Punkten als neue Unterstützung. Vorbörslich notiert der Index ebenfalls in diesem Bereich, womit die Bullen sofort gefragt sein dürften.