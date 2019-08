Nasdaq-100  Und das nächste Gap

Der Nasdaq-100® Index verteidigte in den vergangenen Tagen die Unterstützung bei 7.500 Punkten gleich mehrfach und leitete am Mittwoch eine Erholung ein. Diese setzt sich heute fulminant fort. Die vorbörsliche Euphorie führt zu einem großen Gap zur Eröffnung, das den Index direkt in eine Widerstandszone hineinbugsiert.

Die Kernfrage lautet im heutigen Handel, ob der Nasdaq-100® die Euphorie auch über den Handelstag verteidigen kann oder die Kurse wieder beginnen abzubröckeln. Ein Neukauf auf dem aktuellen Niveau kommt aus tradingtechnischer Sicht jedenfalls unter Chance-Risiko-Aspekten nicht in Frage, da um 7.700 Punkte eine erste Widerstandszone im Chart notiert. Weitere Hürden lassen sich bei 7.735 und 7.770 Punkten nennen. Erst oberhalb des Niveaus bei 7.770 Punkten wäre die Range der vergangenen Wochen zur Oberseite aufgebrochen und man könnte von einem größeren technischen Befreiungsschlag sprechen.

Wahrscheinlicher ist dagegen, dass das heute gerissene Gap den ein oder anderen Marktteilnehmer zu Gewinnmitnahmen veranlasst, zumal mit dem Labor Day am kommenden Montag ein verlängertes Wochenende in den USA bevorsteht. Verkaufssignale treten jedoch erst unter 7.500 Punkten auf. In diesem Fall dürfte der Index den EMA200 bei derzeit gut 7.400 Punkten ein weiteres Mal ansteuern.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2019 – 29.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.08.2014 – 29.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ0FTX 7,90 6.820 8,71 30.09.2019 NASDAQ-100® Index HZ0AXA 4,30 7.220 15,94 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.08.2019; 14:54 Uhr Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ0HQQ

10,06 8.800 6,95 30.09.2019 NASDAQ-100® Index HZ0AYN 5,36 8.280 13,02 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.08.2019; 14:56 Uhr

Autor: Bastian Galuschka