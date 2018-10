Nasdaq-100  Weiteres Erholungspotenzial

Die ersten beiden Handelstage an den US Börsen hatten es in sich. Gerade die beliebten großen Technologietitel mussten am Montag deutlich Federn lassen. Zwar erholte sich der Nasdaq-100® Index am gestrigen Dienstag wieder, für eine Egalisierung der Montagsverluste reichte es aber nicht. Auch ist der Abwärtstrend der vergangenen Tage voll intakt. Die gestern in der Nachbörse gemeldeten Zahlen von Facebook sorgen zumindest vorbörslich für eine weitere Erholung.

Innerhalb der Abwärtsbewegung seit Mitte des Monats besitzt der Index durchaus weiteres Erholungspotenzial. Bei gut 6.910 Punkten notiert der EMA50 Stunde, bei 6.960 Punkten ein Kreuzwiderstand aus kurzfristiger Abwärtstrendlinie und der zuletzt als Widerstand bestätigten Abrisskante. Selbst ein solcher Anstieg würde also am vorherrschenden Abwärtstrend im Index zunächst nichts ändern.

Auf der Unterseite sollten Trader ihr Augenmerk auf das gestrige Zwischentief im Stundenchart bei 6.669 Punkten legen. Solange diese Marke verteidigt wird, ist die Erholungsbewegung intakt.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.10.2013 – 31.10.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HX3CXZ 5,17 6.340 11,89 18.12.2018 NASDAQ-100® Index HX3CXR 6,57 6.180 9,32 18.12.2018 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.10.2018; 14:22 Uhr Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HX3E73 12,74 8.360 4,80 18.12.2018 NASDAQ-100® Index HX4P9J 6,27 7.620 9,68 18.12.2018 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.10.2018; 14:24 Uhr Weitere Produkte auf den NASDAQ-100® Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Autor: Bastian Galuschka