Nasdaq100 Index  Erneut mit schwächerer Eröffnung

Folgen FACEBOOK EMAIL

Nachdem der viel beachtete EMA50 im Tageschart am Vortag intraday unterboten wurde, auf Schlusskursbasis aber verteidigt werden konnte, ging es gestern schon wieder ordentlich gen Norden für den Hightech-Index. Allerdings wurden die Standardwerte in Form des S&P500 deutlich underperformed. Der Bereich um 13.000 Punkte fungiert heute und in den kommenden Tagen als kurzfristig relevante Unterstützung auf der Unterseite.