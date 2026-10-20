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Nemetschek - S-K-S-Umkehr gewinnt an Konturen

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
75.65 EUR 0.35 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
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S-K-S-Umkehr gewinnt an Konturen

Der „HSBC Trendkompass“ filtert Woche für Woche mehr als 100 Basiswerte nach den Kriterien Relative Stärke (Levy) und Momentum. Auf dieser objektiven Grundlage ergeben sich immer wieder spannende Tradingkandidaten – in dieser Woche rückt die Nemetschek-Aktie in den Fokus. Bemerkenswert ist, dass sich die systematische Auswertung mit dem tatsächlichen Kursverlauf deckt. Charttechnisch arbeitet der Titel an einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf Basis der wichtigen Haltezone bei rund 50 EUR (siehe Chart). Für die endgültige Bestätigung fehlt allerdings noch der entscheidende Befreiungsschlag: Ein nachhaltiger Spurt über die Widerstandszone bei 72/73 EUR würde die angeführte S-K-S-Formation vollenden und ein technisches Kaufsignal liefern. Gelingt dieser Ausbruch, eröffnet sich – abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr – ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 22 EUR. Daraus ergibt sich im Erfolgsfall ein Kursziel im Bereich von etwa 94/95 EUR. Nach der harten Korrekturphase seit August 2025 ist die Nemetschek-Aktie derzeit also wieder einen Blick wert. Bricht der Kurs überzeugend nach oben aus, kann aus der Bodenbildung ein neuer Aufwärtstrend entstehen. Als Absicherung ist dabei die 38-Wochen-Linie (akt. bei 63,21 EUR) prädestiniert.

Nemetschek (Weekly)

Chart Nemetschek
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nemetschek

Chart Nemetschek
Quelle: LSEG, tradesignal²



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Datum Rating Analyst
08:01 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Nemetschek SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 Nemetschek SE Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nemetschek SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Nemetschek SE Buy Deutsche Bank AG

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