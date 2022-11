Nike – Abwärtstrend vorm Ende!

Seit Ende 2021 hat die Aktie des US-Sportartikelherstellers Nike über die Hälfte an Wert verloren. In dieser Woche allerdings konnte das Barometer mithilfe eines äußerst starken Aufwärtsimpulses den zurückliegenden Abwärtstrend beenden. Damit zeichnet sich nun eine längere Erholungsphase ab, die durchaus das Potenzial zum Aufbau von Positionen besitzt.

Im November letzten Jahres markierte die Nike-Aktie noch bei 179,10 US-Dollar ein stolzes Rekordhoch, anschließend allerdings geriet das Papier unter Druck und fiel kontinuierlich zurück. Bis Anfang Oktober dieses Jahres kam es schließlich zu Abschlägen auf 82,22 US-Dollar und dadurch unter wichtige Unterstützungen. Allerdings fassten Käufer zuletzt wieder Mut und brachten Kursgewinne über den 50-Tage-Durchschnitt hervor. Die letzten beiden Tage waren von einer sehr starken Aufwärtsphase geprägt, die direkt über den zurückliegenden Abwärtstrend aufwärts reicht.

Wochenschlusskurs und Trendwechsel im Fokus

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb des zurückliegenden Abwärtstrends scheint schon fast sicher zu sein, in diesem Szenario könnte für die nächsten Tage Aufwärtspotenzial an 107,37 und zunächst in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 113,30 US-Dollar entstehen. Weitere Ziele auf der Oberseite könnten darüber um 116,29 und sogar an den Zwischenhochs aus Mitte August bei 118,47 US-Dollar liegen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von Long-Positionen anbieten, Rücksetzer unter 92,50 US-Dollar sollten jedoch mit erhöhter Vorsicht genossen werden. Darunter werden nämlich unmittelbare Abschläge auf 88,72 und die etwas größere Unterstützung um 86,61 US-Dollar drohen.

Widerstände: 107,37; 108,84; 111,38; 113,30; 114,32; 116,68 US-Dollar

Unterstützungen: 102,80; 100,00; 98,23; 96,21; 93,90; 88,72 US-Dollar

Nike in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.09.2021 – 11.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US6541061031

Nike in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.11.2017 – 11.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US6541061031

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Nike für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Nike HC06N1 2,80 77,805602 3,80 Open End Nike HC1DHT 1,85 87,705812 5,89 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.11.2022; 09:50 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Nike für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Nike HB7LZF 1,27 118,87513 8,04 Open End Nike HC0HDN 0,43 109,917426 24,22 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.11.2022; 09:50 Uhr

Weitere Produkte auf NIKE und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Nike – Abwärtstrend vorm Ende! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).