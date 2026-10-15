Videocast – NVIDIA Corp: Korrektur weitet sich aus

NVIDIA Corp – Korrektur weitet sich aus

Nach dem Erholungsversuch vom Vortag ist die NVIDIA-Aktie am gestrigen Mittwoch erneut unter Druck geraten.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

NVIDIA Corp-7-Monats-Chart Stand: 15.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Papiere von NVIDIA waren in der vergangenen Handelswoche bis auf das neue Rekordhoch bei 243,37 USD gestiegen. Der Sprung über die „alte“ Bestmarke vom 14. Mai entpuppte sich jedoch zunächst als Fehlausbruch, denn die Kurse gingen anschließend in eine Korrektur über. Am Dienstag kam es zwar zu einem Erholungsversuch, allerdings drehten die Notierungen bereits am gestrigen Handelstag wieder nach unten ab und fielen mit einem Minus von 3,2% auf 221,30 USD zurück.

Ausblick: In Relation zum neuen Rekordhoch hat die NVIDIA-Aktie mittlerweile eine Abwärtsbewegung von rund 9% durchlaufen. Dabei wurden gestern gleich zwei wichtige Unterstützungen getestet. Das Short-Szenario: Unterhalb des Haltebereichs aus der Juli-Trendgerade und dem Zwischentief vom 24. September bei 221,09 USD wäre jetzt eine Ausweitung der laufenden Korrektur bis zur 100-Tage-Linie (aktuell bei 214,45 USD) möglich. In diesem Zusammenhang könnte zudem das offene Gap vom 17. September geschlossen werden, bevor auf die Tiefs vom 14. September und 24. August (208,93 USD bzw. 207,42 USD) geachtet werden sollte. Findet die Aktie dort keinen Halt, müsste mit weiteren Abgaben bis zur langfristigen 200-Tage-Linie (202,69 USD) und der 200-Dollar-Marke gerechnet werden. Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung sollten sich die Kurse hingegen im ersten Schritt an der Juli-Aufwärtstrendgerade wieder nach oben abdrücken und zurück über die kurzfristige 50-Tage-Linie (223,21 USD) steigen. Oberhalb von 230,00 USD könnte sich dann Raum für eine Erholung bis zum September- oder dem Mai-Hoch bei 234,76 USD bzw. 236,54 USD eröffnen, ehe das amtierende Rekordhoch erneut in den Fokus rücken würde.

NVIDIA Corp-5-Jahres-Chart Stand: 15.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 15.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -3,16% 5 Tage -6,81% 20 Tage 3,46% 52 Wochen 23,06% im Oktober -3,10% im Jahr 2026 18,66% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 243,37 Abstand zum 52-Wochenhoch -9,07% 52-Wochentief 164,27 Abstand zum 52-Wochentief 34,72% Allzeithoch 243,37 Abstand zum Allzeithoch -9,07% Trend 200-Tage-Linie 202,69 Abstand 200-Tage-Linie 9,18% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 214,45 Abstand 100-Tage-Linie 3,19% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 223,21 Abstand 50-Tage-Linie -0,86% Status (kurzfristig) abwärts NVIDIA Corp-Trend-Chart Stand 15.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants