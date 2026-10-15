NVIDIA Corp – Korrektur weitet sich aus
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Videocast – NVIDIA Corp: Korrektur weitet sich aus
NVIDIA Corp – Korrektur weitet sich aus
Donnerstag, 15. Oktober 2026
Nach dem Erholungsversuch vom Vortag ist die NVIDIA-Aktie am gestrigen Mittwoch erneut unter Druck geraten.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Die Papiere von NVIDIA waren in der vergangenen Handelswoche bis auf das neue Rekordhoch bei 243,37 USD gestiegen. Der Sprung über die „alte“ Bestmarke vom 14. Mai entpuppte sich jedoch zunächst als Fehlausbruch, denn die Kurse gingen anschließend in eine Korrektur über. Am Dienstag kam es zwar zu einem Erholungsversuch, allerdings drehten die Notierungen bereits am gestrigen Handelstag wieder nach unten ab und fielen mit einem Minus von 3,2% auf 221,30 USD zurück.
Ausblick: In Relation zum neuen Rekordhoch hat die NVIDIA-Aktie mittlerweile eine Abwärtsbewegung von rund 9% durchlaufen. Dabei wurden gestern gleich zwei wichtige Unterstützungen getestet. Das Short-Szenario: Unterhalb des Haltebereichs aus der Juli-Trendgerade und dem Zwischentief vom 24. September bei 221,09 USD wäre jetzt eine Ausweitung der laufenden Korrektur bis zur 100-Tage-Linie (aktuell bei 214,45 USD) möglich. In diesem Zusammenhang könnte zudem das offene Gap vom 17. September geschlossen werden, bevor auf die Tiefs vom 14. September und 24. August (208,93 USD bzw. 207,42 USD) geachtet werden sollte. Findet die Aktie dort keinen Halt, müsste mit weiteren Abgaben bis zur langfristigen 200-Tage-Linie (202,69 USD) und der 200-Dollar-Marke gerechnet werden. Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung sollten sich die Kurse hingegen im ersten Schritt an der Juli-Aufwärtstrendgerade wieder nach oben abdrücken und zurück über die kurzfristige 50-Tage-Linie (223,21 USD) steigen. Oberhalb von 230,00 USD könnte sich dann Raum für eine Erholung bis zum September- oder dem Mai-Hoch bei 234,76 USD bzw. 236,54 USD eröffnen, ehe das amtierende Rekordhoch erneut in den Fokus rücken würde.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UJ8XDD
|159,21
|3,55
|Open End Turbo Call
|WA16Y7
|181,44
|5,50
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WB4DH6
|282,54
|3,58
|Open End Turbo Put
|WA4LDH
|259,82
|5,66
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-3,16%
|5 Tage
|-6,81%
|20 Tage
|3,46%
|52 Wochen
|23,06%
|im Oktober
|-3,10%
|im Jahr 2026
|18,66%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|243,37
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-9,07%
|52-Wochentief
|164,27
|Abstand zum 52-Wochentief
|34,72%
|Allzeithoch
|243,37
|Abstand zum Allzeithoch
|-9,07%
|Trend
|200-Tage-Linie
|202,69
|Abstand 200-Tage-Linie
|9,18%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|214,45
|Abstand 100-Tage-Linie
|3,19%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|223,21
|Abstand 50-Tage-Linie
|-0,86%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.