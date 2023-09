Nvidia – KI-Hype beflügelt

onemarkets Blog

Die Aktie von Nvidia hat sich seit Jahresbeginn zeitweise verdreifacht. Katalysator war der Hype rund um KI. Mit ChatGPT ist der Bereich Künstliche Intelligenz inzwischen im Fokus vieler Anwender und Investoren gerückt. Dies schlug sich bereits im Zahlenwerk wider. Im zurückliegenden Quartal hat sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Der Quartalsgewinn sprang von 656 Millionen auf 6,2 Milliarden US-Dollar.

Nvidia ist längst mehr als ein Hersteller von Grafikchips für Spielkonsolen. So steuerte diese Segment mit Gaming, eSports und Virtual Reality im zurückliegenden Quartal nur rund 18,4 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Rund 76 Prozent generierte Nividia im Data Center-Bereich mit Hard- und Software für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Tendenz steigend. Die beiden Sektoren Professional Visualization und Automotive spielten zuletzt eine untergeordnete Rolle. Dies kann sich allerdings ändern. Im Automobilbereich fokussiert sich das Geschäft bisher noch auf Infotainment und Assistenzsysteme. Der Trend geht allerdings zu Autonomes Fahren. Hier sieht Nvidia ein Milliardengeschäft. Mit zahlreichen Autobauern wurden bereits Verträge über die Lieferung von Nvidias Hard- und Software geschlossen.

Aufgrund der starken Marktposition und der Wachstumsaussichten stuft nach Angaben von Refinitiv ein großer Teil der Analysten die Aktie als haltens- oder gar kaufenswert ein. Der Kursverlauf der zurückliegenden 18 Monate hat jedoch gezeigt, dass die Aktie dennoch hohe Risiken birgt. Steigende Zinsen drücken vor allem auf Technologieaktien. Schwache Geschäftszahlen oder ein Rückgang des Gesamtmarkts könnten die Aktie von Nvidia unter Druck setzen.

Chart: Nvidia

Widerstandsmarken: 465,40/501,40/593,80 US-Dollar

Unterstützungsmarke: 259,50/351,90/380,45/409,00/441,10 US-Dollar

Die Aktie von Nvidia bildet seit Oktober vergangenen Jahres einen Aufwärtstrend. Dabei hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Anfang September markierte die Aktie bei rund 501,40 USD ein neues Allzeithoch. In den zurückliegenden Handelstagen schwächelte die Aktie ein wenig und stabilisierte sich zuletzt bei 441,10 USD. Oberhalb von 465,40 USD besteht die Chance auf neue Kaufimpulse und eine Erholung bis 501,40 USD. Sinkt die Aktie jedoch unter 441,10 USD droht ein Rücksetzer bis 409,00 USD.

Nvidia in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 29.12.2022 – 14.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Nvidia in US-Dollar; Wochenchart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 15.09.2018 – 14.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Strukturierte Produkte wie (Express) Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei der unten beschriebenen USD Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Nvidia-Aktie am 06. Oktober 2026 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Die Aktienanleihe Protect hat nur eine Laufzeit von einem Jahr und die Barriere liegt bei 80 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag und damit deutlich höher als die Barriere der USD Express Aktienanleihe Protect. Dafür liegt der Zinssatz bei 14,5 Prozent pro Jahr. Ein weiterer Unterschied ist der Nennwert. Bei der USD Express Aktienanleihe Protect ist der Nennwert 1.000 USD und birgt damit ein Währungsrisiko. Bei der Aktienanleihe Protect ist der Nennwert 1.000 Euro.

Basiswert Produkttpy WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung Nvidia USD Express Aktienanleihe Protect HVB87H* 101,25 %** 06.10.2026 Zinssatz: 10,0% p.a.; Barriere 50%*** Nvidia Aktienanleihe Protect HVB878**** 100,00%** 30.09.2024 Zinssatz: 14,5% p.a.; Basispreis 80%***

* Zeichnungsfrist bis 05.10.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.09.2023; 15:25 Uhr;

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Nvidia für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Knock-Out Barriere in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia HC70P3 8,43 370,177715 370,177715 5,1 Open End Nvidia HC8RWM 4,23 415,030686 415,030686 10,1 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.09.2023; 15:25 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Nvidia für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Knock-Out Barriere in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia HC8H4W 4,62 504,694093 504,694093 9,5 Open End Nvidia HC7LT9 8,50 546,532936 546,532936 5,2 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.09.2023; 15:25 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Nvidia finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

